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- 6 ರಾಶಿ ಜುಲೈ 4 ರವರೆಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ದುಷ್ಟ ಶುಕ್ರನಿಂದ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹಣದ ನಷ್ಟ
6 ರಾಶಿ ಜುಲೈ 4 ರವರೆಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ದುಷ್ಟ ಶುಕ್ರನಿಂದ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹಣದ ನಷ್ಟ
ಜುಲೈ 4 ರವರೆಗೆ ಆ 6 ರಾಶಿಗೆ ಸಮಯ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ದುಷ್ಟ ಶುಕ್ರನು ಅವರನ್ನು ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪೀಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಯ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನಿರುವುದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಪರಿಚಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅತೃಪ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಂಗಾತಿಯು ಕೆಲವು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. ಮಾನಸಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಹಣ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.
ಸಿಂಹ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನು ಖರ್ಚು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಪರಿಚಯಸ್ಥರ ಮೇಲಿನ ಖರ್ಚುಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಗಿಂತ ಹೊಸ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವಾದಗಳು, ಜಗಳಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆತುರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರನು ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣ, ವರ್ಗಾವಣೆ, ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಅನಗತ್ಯ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಭೋಗಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅನುಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ವಂಚನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡದಿರಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ವಾದಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಉಂಟಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಕರ
ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ, ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಯು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಂದ ಖರ್ಚುಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶುಭ ಕೆಲಸಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರದಿರಬಹುದು. ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ.