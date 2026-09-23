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- ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಪಾರಿಜಾತ ಹೂವನ್ನು ತೊಳೆಯದೇ ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದೇಕೆ? ಹೂವಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ಟಾ?
ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಪಾರಿಜಾತ ಹೂವನ್ನು ತೊಳೆಯದೇ ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದೇಕೆ? ಹೂವಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ಟಾ?
ಪಾರಿಜಾತ ಕೇವಲ ಹೂವಿನ ಗಿಡವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೈವಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಪಾರಿಜಾತ ಹೂಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯದೇ ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದೇಕೆ? ಈ ಹೂವಿನ ಪೌರಾಣಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು, ಪಾರಿಜಾತ ಹೂವಿನ ವಾಸ್ತು ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪರಿಜಾತ ಹೂವಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ಪಾರಿಜಾತ (Harsingar) ಗಿಡವು ಅದರ ಸುಗಂಧದ ಪರಿಮಳ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯರ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪಾರಿಜಾತ ಗಿಡವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪಾರಿಜಾತ ಹೂವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪಾರಿಜಾತ ಹೂ ಇಲ್ಲದೆ ಪೂಜೆಯೇ ಅಪೂರ್ಣ. ಅದರಲ್ಲೂ ಶಿವನ ಪೂಜೆಗೆ ಪಾರಿಜಾತ ಹೂಗಳು ಬೇಕೇಬೇಕು.
ಪರಿಜಾತ ಹೂವಿನ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸವೇ ಇದೆ. ಹರಿವಂಶ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾರಿಜಾತವನ್ನು ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ವೃಕ್ಷ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾರಿಜಾತ ಹೂವಿನ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಹೂವು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅರಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅರಳುತ್ತಾ ಅರಳುತ್ತಾ ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉದುರುತ್ತದೆ!
ಶಿವನಿಗೆ ಪಾರಿಜಾತ ಹೂವು ಅರ್ಪಿಸಲು ಹಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ
ಪಾರಿಜಾತ ಹೂವು ಶಿವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಹೂವು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಹಾದೇವನಿಗೆ ಈ ಹೂವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ, ಪೂಜೆಯ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಶಿವನ ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪರಿಜಾತ ಹೂಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಹೂಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗಿಡದಿಂದ ಕಿತ್ತು ತಂದಿರಬಾರದು. ಗಿಡದಿಂದ ಕಿತ್ತು ತಂದ ಪಾರಿಜಾತ ಹೂಗಳನ್ನ ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬಾರದು ಇದರಿಂದ ಪೂಜೆಯ ಫಲ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಪಾರಿಜಾತ ಹೂಗಳು ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯ
ಪಾರಿಜಾತ ಹೂವಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೂವುಗಳಂತಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಅರಳುವುದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಅರಳುತ್ತಾ ಅರಳುತ್ತಾ.. ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉದುರಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗಿಡದಿಂದ ಕೀಳುವ ಬದಲು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉದುರಿದ ಹೂವನ್ನೇ ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಹೂವನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪಾರಿಜಾತ ಹೂವು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೆಲದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹೂವನ್ನು ತೊಳೆಯದೇ ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಮಹಾದೇವನ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಪಾರಿಜಾತ ಗಿಡದ ವಾಸ್ತು ಮಹತ್ವವೇನು?
ಪಾರಿಜಾತ ಗಿಡವನ್ನು ಅದೊಂದು ಆಲಂಕಾರಿಕ ಹೂವಿನ ಗಿಡವೆಂದೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪಾರಿಜಾತ ಗಿಡಕ್ಕೆ ದೈವಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪುರಾಣಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾರಿಜಾತ ಗಿಡವು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾರಿಜಾತವನ್ನು ದೈವಿಕ ಹೂವು ಆಗಿದೆ. ಪುರಾಣದ ಕಥೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಪತ್ನಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಗಾಗಿ ಪಾರಿಜಾತ ಗಿಡವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ತಂದನು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾರಿಜಾತ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜೆ, ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಿಜಾತ ಹೂವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೂವು ಪವಿತ್ರತೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಪಾರಿಜಾತ ಗಿಡದ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು
ಇನ್ನು ಪಾರಿಜಾತ ಗಿಡವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವದ ಜೊತೆಗೆ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕಾಂಡ, ಎಲೆಗಳು, ಹೂವುಗಳು, ತೊಗಟೆ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪಾರಿಜಾತ ಗಿಡದಿಂದ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.