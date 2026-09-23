ಶನಿದೇವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9, 2026 ರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನ ಶನಿಗ್ರಹವು ಬುಧ ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ, ಈ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರಿಂದ, ಶನಿಯ ಚಲನೆ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರಂದು, ಶನಿಯು ಬುಧನ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶನಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾರು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಬುಧನು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪಂಡಿತ್ ನರೇಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ಶನಿಯ ನಕ್ಷತ್ರವು ಸಂಜೆ 7:28 ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶನಿಯು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅದರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವು ವೃಷಭ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಶನಿಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಹಿರಿಯರು ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು. ಮುಂದೆ ಹೊಸ ದಾರಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಶನಿಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವೂ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದವೂ ಇರಬಹುದು. ಈ ಒಪ್ಪಂದದಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಣದ ಕೊರತೆ ಈಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕವು ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೀವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ನಿಮಗಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಶನಿ ಈ ರಾಶಿಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯ ಅವಕಾಶದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹೋದರೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ನೀವು ಆತುರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಒಪ್ಪಂದವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.