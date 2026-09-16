Arrogant Zodiac Signs: ಅತಿಯಾದ ಅಹಂಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ 6 ರಾಶಿಗಳು, ನಿಮ್ಮದು ಇದೇನಾ?
ಕೆಲವು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪುರುಷರ ಗುಣಗಳೇ ಹಾಗೇ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ, ಅಧಿಕಾರದ ದಾಹ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ. ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಅಂತಿಮ ಎನ್ನುವ ಹಠಮಾರಿ ಸ್ವಭಾವ, ಆದರೆ ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅಹಂಕಾರದಂತೆ ಕಾಣ್ತದೆ.
ಅಹಂಕಾರದ ಸ್ವಭಾವದ ಪುರುಷ ರಾಶಿಗಳು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ನವಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ರಾಶಿಗಳ ಸ್ವಭಾವವೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಈ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮಿತಿಮೀರಿ, ಅಹಂಕಾರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಮಾತೇ ಅಂತಿಮ, ತಮಗಿಂತ ಯಾರೂ ಮೇಲಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ 6 ಪುರುಷ ರಾಶಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಪುರುಷರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ರಾಜರಂತೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರ ಗಮನ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಸದಾ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ವಿರೋಧಿಸಿದರೆ ಸಹಿಸಲ್ಲ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ:
ಮಂಗಳನ ಆಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಪುರುಷರು.. ಆತುರದ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಯೋಚಿಸದೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ ಇರುತ್ತದೆ. ತಾನು ಹಿಡಿದ ಮೊಲಕ್ಕೆ ಮೂರೇ ಕಾಲು ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇವರದ್ದು. ಇವರ ಜೊತೆ ವಾದ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇವರ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ:
ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಪುರುಷರು, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಒಳಗೊಳಗೆ ಅತಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರ. ತಮ್ಮ ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲ್ಲ. , ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಬಳಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಅಹಂಕಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಗೌರವ ಮೂಡುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಶನಿಯ ಆಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಪುರುಷರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅನುಭವದಿಂದ ಪಡೆದ ಜ್ಞಾನದ ಮುಂದೆ, ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುವ ಸಹಜ ಅಹಂಕಾರ ಇವರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇವರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಅಹಂಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಬುಧನ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸೋಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ. ವಾದ-ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಡೆಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ವಾದಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದೆ, ಮೌನವಾಗಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಧನುಸ್ಸು ರಾಶಿ
ಇವರ ಮೇಲೆ ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಪುರುಷರು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ತಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೇಳದೆ, ತಮ್ಮ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಹೇರುವ ಗುಣ ಇವರಲ್ಲಿದೆ.