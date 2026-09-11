ಬುಧ-ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಮತಿ ಭ್ರಮ ಯೋಗ, ಮೇಷ ಜೊತೆ ಎರಡು ರಾಶಿಗೆ ಇಂದು ಸಂಜೆಯಿಂದ ಶೋಕ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಂದು, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಶುಭ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಮತಿ ಭ್ರಮ ಯೋಗ
ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರ ಸಂಜೆ, ಚಂದ್ರನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಬುಧ ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರನು ಬುಧನನ್ನು ತನ್ನ ಶತ್ರುವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬುಧನು ಚಂದ್ರನ ತಂದೆಯಾದರೂ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಪರಮ ಶತ್ರುವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿವೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ-ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಸಾಲ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ನಡುವಿನ ಈ ಸಂಘರ್ಷವು ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚವು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಒಳಬರುವ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಳಹರಿವು ನಿಲ್ಲಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಂಯೋಗವು ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯಗಳ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಈ ಸಂಯೋಗವು ಭ್ರಮೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಆತಂಕವನ್ನು ಸಹ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವಲ್ಲ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೋಸವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.