ರಾಹು-ಕೇತು ಸಂಚಾರದಿಂದ ದುರ್ಗೆಯ ಕೃಪೆ, ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನ, ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
ರಾಹು-ಕೇತು ಸಂಚಾರ: ಶನಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ರಾಹು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಮನೆಯಾದ ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಕೇತು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರವು ಮುಂದಿನ 18 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ 4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ.
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ರಾಹು-ಕೇತು ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯ ರಹಸ್ಯ!
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಾಹು-ಕೇತು ಎಂಬ ನೆರಳು ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿದೇವತೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ. ರಾಹುವಿನ ಉಗ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ದೋಷದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ದುರ್ಗೆಯ ಪೂಜೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ರಾಹು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದುರ್ಗೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಪೆ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಅವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯು ಸಂಪತ್ತು, ವೃತ್ತಿ, ಗುರಿ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಹು ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರುವ ಹಂಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೇತು ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
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1. ಮೇಷ ರಾಶಿ (Aries) - ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿ, ಗೌರವದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ!
- ಯೋಗ ಫಲಗಳು: ಮೇಷ ರಾಶಿಯ 10ನೇ ಮನೆಯಾದ ಕರ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತು 4ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇತು ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
- ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸು: ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವುಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿವೆ. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಡ್ತಿ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬೆಳಗಲಿದೆ.
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2. ವೃಷಭ ರಾಶಿ (Taurus) - ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಹು, ವಿದೇಶ ಯೋಗ!
- ಯೋಗ ಫಲಗಳು: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ 9ನೇ ಮನೆಯಾದ ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತು 3ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇತು ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
- ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸು: ಇದು ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ಸಮಯ. ದುರ್ಗೆಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.
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3. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ (Virgo) - ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ!
- ಯೋಗ ಫಲಗಳು: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ 5ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತು 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇತು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
- ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸು: ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿವೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
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4. ಮೀನ ರಾಶಿ (Pisces) - ಲಾಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಹು, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ!
- ಯೋಗ ಫಲಗಳು: ಮೀನ ರಾಶಿಯ 11ನೇ ಮನೆಯಾದ ಲಾಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.
- ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸು: ಈ ರಾಹು ಸಂಚಾರವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಯುಗ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕೈತುಂಬಾ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುವಿರಿ.
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