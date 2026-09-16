ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಧನ ಯೋಗದವರೆಗೆ; ಈ 6 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಸುರಿಮಳೆ, ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ರಿಂದ 23ರವರೆಗೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೈತುಂಬಾ ಹಣ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ.
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ರಾಶಿಗಳು
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ರಿಂದ 23ರವರೆಗೆ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ನಡುವೆ ಏರ್ಪಡುವ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ 6 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತರಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಗುರುವಿನ ಐದನೇ ದೃಷ್ಟಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಣಕಾಸು, ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ಆಸೆಗಳು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈಡೇರಲಿವೆ. ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಸೇರಲಿದೆ. ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವಿರಿ. ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಒಲಿದು ಬರಲಿವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಈ ಹತ್ತು ದಿನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ನೀಡಲಿವೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ದಾರಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುವಿರಿ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಶುಭ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೈಗೂಡಲಿವೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವಿರಿ. ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಒಲಿದು ಬರಲಿವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಕೈಹಾಕುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವಿರಿ. ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಹುದಿನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಈಡೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಗುರುವಿನ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಹರಿವು ಸಿಗಲಿದೆ. ಷೇರುಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವಿರಿ. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ವಿಚಾರಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಲಿವೆ.