Visha Yoga: ಚಂದ್ರನ ಜೊತೆ ಶನಿ ಸೇರ್ಪಡೆ.. ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಸಂಕಷ್ಟ!
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಅಶುಭವಾದ 'ವಿಷ ಯೋಗ' ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ.
ಚಂದ್ರ-ಶನಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ವಿಷ ಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರಿದಾಗ ಕೆಲವು ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ನೀಡಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.03ಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ 'ವಿಷ ಯೋಗ' ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25ರವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಹಣ, ಕೆಲಸ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರು ಯಾವುದೇ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ವಿಷ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಕೆಲವು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಿಂದ 25ರವರೆಗೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಸ್ ಜೊತೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರಬಹುದು. ಸಾಲ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳ ಟೆನ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಲಿದೆ. ವಿಪರೀತ ಕೆಲಸದಿಂದ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಸವಾಗಬಹುದು.
ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರ್ಚುಗಳು ಬರುವುದರಿಂದ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಹಣ ಕೈಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಜಗಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ವಿಷ ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅನಗತ್ಯ ಅನುಮಾನಗಳು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರಬಹುದು.
ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ಬೇಡ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಲ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಸಿಗದೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಬಹುದು.
ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ. ಶನಿದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರ ನಂತರ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ದಿಢೀರ್ ಖರ್ಚುಗಳು ಬರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಏರುಪೇರಾಗಬಹುದು.
ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆತುರಪಡಬೇಡಿ. ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಯ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ. ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವುದು ತಡವಾಗಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೂ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನವಗ್ರಹಗಳ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳಿತಾಗಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಿಷ ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಸುಸ್ತು ಮತ್ತು ಆಯಾಸ ಕಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಜಗಳಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮದುವೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ವಿಘ್ನಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ಹಣ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮುಂದೂಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿ. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ದಾನ-ಧರ್ಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.