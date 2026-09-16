Remedies for Negativity: ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಭಾನುವಾರದವರೆಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಯಾವ ದಿನ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಎನರ್ಜಿ ದೂರ ಮಾಡಲು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ
ದೇಹವನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವಾರದ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನದ ನೀರಿಗೆ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಭಾನುವಾರದವರೆಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.
ಸೋಮವಾರ
ಸೋಮವಾರ ಸ್ನಾನದ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳವಾರ
ಮಂಗಳವಾರ ಸ್ನಾನದ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬುಧವಾರ
ಬುಧವಾರ ಸ್ನಾನದ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಗಾ ಜಲ ಸೇರಿಸಿ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗಂಗಾ ನೀರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಗುರುವಾರ
ಗುರುವಾರ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹರಳೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ
ಶುಕ್ರವಾರ ಸ್ನಾನದ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರ ಸುವಾಸನೆಯು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಶನಿವಾರ
ಶನಿವಾರ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಬೆರೆಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಶನಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಭಾನುವಾರ
ಭಾನುವಾರ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಬೆರೆಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾಜಾತನ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.