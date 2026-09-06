ಇಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:15 ರಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿ ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗ, ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅಶುಭಕರ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಆರನೇ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಂದು, ಈ ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗವು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ನಡುವೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.
ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗ 2026 ಇಂದು
ಇಂದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:15 ಕ್ಕೆ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿ ಪರಸ್ಪರ 150 ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಅಥವಾ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗವು ಅಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಜನರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಜನರು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಷಡಕ್ಷಕ ಯೋಗದ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳು ಅಥವಾ ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ - ಬುಧ ಗೋಚಾರ ಜಾತಕ: ಬುಧನು ಸೂರ್ಯನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಕರ್ಕಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಚಿಂತೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಂದ ನೀವು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ - ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು: ಈ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅದೃಷ್ಟವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ರಿಂದ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು .
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವಾದಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.