ಮೇಷ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಶಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ದಿನ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ, ರಾಜವೈಭೋಗ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, ಮಂಗಳವಾರ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳನು ಚಂದ್ರನಿಂದ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನು ಬುಧನೊಂದಿಗೆ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ನೇಕ ರಾಶಿಗೆ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನವು ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ನಾಳೆ, ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಹ ಸಿಗಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೃಜನಶೀಲ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ನಾಳೆ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಂದ್ರನು ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಲಗ್ನದಲ್ಲಿರುವ ಮಂಗಳನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚೈತನ್ಯಶೀಲರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದಿಂದ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ತಂಡದ ಕೆಲಸವು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಿಂದಲೂ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಐಷಾರಾಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯವಹಾರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೀರಿ. ದಿನದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವು ಮನರಂಜನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ದಾನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನೇಕ ಮನೆಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.