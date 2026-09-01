ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನೈಜ ಹೂವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೃತಕ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಗಣಪತಿಗಾಗಿ ಇಂತಹ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ರಾಪ್ಗಳನ್ನು ನೀವೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಂದರವಾದ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಸರಳವಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ರಾಪ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಗಣಪತಿಯ ಮಂತ್ರ ಅಥವಾ 'ಶ್ರೀ' ಎಂದು ಬರೆದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನವಿಲುಗರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಸುಂದರ.
ಬಪ್ಪನಿಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಹತ್ತಾರು ಐಡಿಯಾಗಳು ನಿಮಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
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