01 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ಮಂಗಳ ವಾರ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಅಪಾರ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯತೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆಯು ನಿಜವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ವಹಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಇದು ಅನೇಕ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೊಡುಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳವಳವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಕ್ರಮೇಣ ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ಸಹ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಹಿವಾಟನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವ ಬದಲು, ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ; ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಶ್ಚರ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದೌರ್ಬಲ್ಯವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗಿನ ಯಾವುದೇ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ.
ಸಿಂಹ:
ದಿನವಿಡೀ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಹಳೆಯ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವು ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೀಲಿಕೈ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಈ ದಿನವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೆಂಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸ್ಥಾನ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳೂ ಇವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಾಗ ಹೊರಗಿನ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಹಿರಿಯ ಅಥವಾ ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಲಹೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಸಂತೋಷ, ಭೇಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ದೂರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗಿನ ಹಠಾತ್ ಪುನರ್ಮಿಲನವು ಆಳವಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಅಲಂಕಾರ, ದುರಸ್ತಿ ಅಥವಾ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಿಹಿಯಾದ ವಿನಂತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸವು ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಯೋಜನೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಸಾಧನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ದಿನವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಇತರರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಜನರು ನಿಮ್ಮ ವೇಗ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮೆಚ್ಚದಿರಬಹುದು, ಇದು ಹೊಸ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶವು ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಸಲಹೆಯು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ:
ಇಂದು ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿಸಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ವಾದದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಂತರ ವಿಷಾದಿಸುವಂತೆ ಕೋಪದಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಅವಿವಾಹಿತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಆರಂಭವಿರಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಹೂಡಿಕೆಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು, ನೀವು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.