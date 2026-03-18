ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ 2026: ಪಾಯಸದ ಮಾಧುರ್ಯ, ಬೇವಿನ ಕಹಿ; ಜೀವನದ ಸಿಹಿ-ಕಹಿಯ ಸಮ್ಮಿಲನಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ!
ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ‘ಯುಗಾದಿ’ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ‘ಯುಗ’ ಎಂದರೆ ಕಾಲ, ‘ಆದಿ’ ಎಂದರೆ ಆರಂಭ. ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಕಾಲದ ಆರಂಭವನ್ನೇ ನಾವು ಯುಗಾದಿ ಎಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವು ಸಡಗರದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಹಾದಿಗೂ ಒಂದು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕೆ.
ಬೇವು-ಬೆಲ್ಲದ ಅದ್ಭುತ ಸಂದೇಶ
ಯುಗಾದಿ ಎಂದ ಕೂಡಲೇ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ‘ಬೇವು-ಬೆಲ್ಲ’. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ನೋಡದೆ, ಒಂದು ಜೀವನಶೈಲಿಯಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ. ಜೀವನ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿ ಸುಖವಷ್ಟೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನೋವು-ನಲಿವು ಎರಡೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬೇವು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೇವಿನ ಕಹಿ ನಮಗೆ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರೆ, ಬೆಲ್ಲದ ಸಿಹಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಾಯಸ-ಬೇವಿನ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷತೆ; ಶಾವಿಗೆ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ
ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ‘ಪಾಯಸ-ಬೇವಿನ ಹಬ್ಬ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಘಮಘಮಿಸುವ ಪಾಯಸ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಹಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಪಾಯಸ, ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ ಅಥವಾ ಗಸಗಸೆ ಪಾಯಸವನ್ನು ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಈ ಕಹಿ-ಸಿಹಿಯ ಸಮತೋಲನವೇ ಯುಗಾದಿಯ ಜೀವಾಳ. ಪಾಯಸದ ಮಾಧುರ್ಯವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಬೇವಿನ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.
ಆಚರಣೆಯ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮ
ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ತಯಾರಿಗಳು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲೇ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ ಸುಣ್ಣ-ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ಮಾವಿನ ಎಲೆಯ ತೋರಣಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ. ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಅಭ್ಯಂಜನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವುದು ಈ ಹಬ್ಬದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಆ ವರ್ಷದ ಮಳೆ, ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯುಗಾದಿ
ವಸಂತ ಕಾಲದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಹಬ್ಬವು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಲ್ಲದ ಸೇವನೆಯು ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ನೀಡಿದರೆ, ಬೇವಿನ ಸೇವನೆಯು ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹಬ್ಬದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನೇ ನಮಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಯುಗಾದಿಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಯಸದಂತಹ ಸವಿ ತರಲಿ, ಬೇವಿನಂತಹ ಕಹಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ. ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ 2026ರ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು!