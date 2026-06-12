Food recipe: ನಿನ್ನೆಯ ಅನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆಯೇ? ಯಾರು ತಿನ್ನುವವರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಕುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅನ್ನದಿಂದ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶೈಲಿಯ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.&nbsp;

ಉಳಿದ ಅನ್ನದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್

ಜನರು ಮಂಚೂರಿಯನ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಆದರೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ರುಚಿಕರವಾದ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಅದನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು, ನೀವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವಂತಹ ರುಚಿಕರವಾದ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ತಯಾರಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ತಿಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುವಿರಿ.

ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ asianet suvarna news ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿgooglePreferred

ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಇರಲಿ

ಉಳಿದ ಅನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ತರಕಾರಿಗಳು, ಈರುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಮೆಣಸು, ಉಪ್ಪು, ಮೈದಾ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನ್‌ಫ್ಲೋರ್, ಎಣ್ಣೆ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು, ಸೋಯಾ ಸಾಸ್, ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ತಯಾರಿಸಿ

Related Articles

Related image1
Heart Healthy food: ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೇವಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಸೂಪರ್ ಆಹಾರಗಳಿವು
Related image2
Udupi Rasam Recipe: ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ರಸಂ ಮಾಡಿ.. ರುಚಿ ಡಬ್ಬಲ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ
  • ಮೊದಲು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ, ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ತರಕಾರಿಗಳು, ಈರುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ.
  • ಮೈದಾ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಸೇರಿಸೋದು ಬೇಡ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
  • ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಸಣ್ಣ, ದುಂಡಗಿನ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.
  • ಈಗ, ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇರಿಸಿ.
  • ಈಗ, ಒಂದೊಂದಾಗಿ, ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
  • ಎಣ್ಣೆಗೆ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಿ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಡೀಪ್-ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  • ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು, ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಡಿ.
  • ಈಗ, ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಈಗ, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.
  • ಸೋಯಾ ಸಾಸ್, ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಸಿ. ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ದಪ್ಪವಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾಗಿಸಲು ಕಾರ್ನ್‌ಫ್ಲೋರ್ ಸೇರಿಸಿ.
  • ಈಗ, ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಅನ್ನದ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ.
  • ಈಗ ಉಳಿದ ಅನ್ನದ ರುಚಿಕರವಾದ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ರೀತಿಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.