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ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ CTR

ಹೊರಗಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ, ಒಳಗಡೆ ಬೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ CTRನ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ.

food Jun 12 2026
Author: Pavna Das Image Credits:Our own
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ಡೆತ್ ಬೈ ಚಾಕಲೇಟ್-ಕಾರ್ನರ್ ಹೌಸ್

ಕಾರ್ನರ್ ಹೌಸ್’ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಡೆತ್ ಬೈ ಚಾಕಲೇಟ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಫೇಮಸ್.

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ಇಡ್ಲಿ -ವಡೆ -ವೀಣಾ ಸ್ಟೋರ್ಸ್

ಹೊರಗೆ ಕ್ರಂಚಿ ಒಳಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ವಡೆ-ಇಡ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಚಟ್ನಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ.

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ಬೆಣ್ಣೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನದ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಒಂದು ಸಲ ತಿಂದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಿನ್ನುವ ಮನಸು ಮಾಡುವಂತಹ ರುಚಿಯಾದ ದೋಸೆ.

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ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ-ಶಿವಾಜಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೋಟೇಲ್

ಪರಿಮಳ ಬೀರುವ ಅನ್ನ, ಖಾರವಾದ ಮಸಾಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಶಿವಾಜಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೊಟೇಲ್ ನ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ರುಚಿ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ.

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ರವಾ ಇಡ್ಲಿ- ಎಂಟಿಆರ್

ರವಾ ಇಡ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಇಂದು ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಎಂಟಿಆರ್ ರವಾ ಇಡ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಟೇಸ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.

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ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ-ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಕೆಫೆ ಬಾರ್

ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಕೆಫೆಯ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಫುಡ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗೋದೆ ಇಲ್ಲ.

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ಆಂಧ್ರ ಮೀಲ್ಸ್- ನಾಗಾರ್ಜುನ

ನಾಗಾರ್ಜುನ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಫೇಮಸ್ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಆಂಧ್ರ ಮೀಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.

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ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್-ವಿವಿ ಪುರಂ

ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಗೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋದು ವಿವಿಪುರಂ, ಇಲ್ಲಿ ದೋಸೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಚಾಟ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ.

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ಎಂಪೈರ್’ನಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಊಟ

ರಾತ್ರಿ ಹಸಿವು ಜೋರಾಗಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂಪೈರ್ ಗೆ ಹೋಗಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.

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