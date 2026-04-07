ನಾನ್​ಸ್ಟಿಕ್​ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಗೀರುಗಳು PFAS ಎಂಬ "ಶಾಶ್ವತ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು" ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಷಕಾರಿ ಕಣಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಬಂಜೆತನದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ನಂಥ ಭಯಾನಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎನ್ನಿಸಿಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಶುಗರ್​, ಬಿಪಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನರಳುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಬರಲು ಇಂಥದ್ದೇ ಕಾರಣ ಏನೂ ಅಂತಿಲ್ಲವಾದರೂ, ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಡವಟ್ಟಿನಿಂದಲೂ, ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೂ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನಾನ್​ಸ್ಟಿಕ್​ ಎನ್ನುವ ವಿಷ

ಅಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನ್​ಸ್ಟಿಕ್​ ಪ್ಯಾನ್​​ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇದಾಗಲೇ ಹಲವು ವೈದ್ಯರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನೂ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕಬ್ಬಿಣ, ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕಿರಿಕಿರಿ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಧಾವಂತದ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹಲವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನ್​ಸ್ಟಿಕ್​ ಪಾತ್ರೆಗಳು ತುಂಬಿಹೋಗಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುಂದರ ತರುಣಿಯರು, ನಟಿಯರು... ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು, ಜನರು ಮರುಳಾಗಲು ಹೇಳಿ? ಆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವಲ್ಲ? ಹಾಗೆಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಮರುಳಾದರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ನಂಥ ಭಯಾನಕ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟದ್ದೇ.

FICCI ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಇದೀಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸಮೂಹದ ಜಂಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಹಾಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ (FICCI) ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಂಗೀತಾ ರೆಡ್ಡಿ, ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಸರಳ ಗೀರು ಕೂಡ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಾನ್​ಸ್ಟಿಕ್​ ಪಾತ್ರೆಗಳು ತರುವ ಭಯಾನಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Related Articles

ಒಂದೇ ಗೀರು ಬದುಕೇ ನಾಶ

ನಾನ್​ ಸ್ಟಿಕ್​ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ದೋಸೆ, ಚಪಾತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏಳುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ದೋಸೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕುವುದೇ ಬೇಡ, ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಏಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅದನ್ನು ಬಳಸುವವರು ಹಲವರು. ಆದರೆ ಇದೇ ನಾನ್​ಸ್ಟಿಕ್​ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೀರು ಕೂಡ ಬದುಕನ್ನೇ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಆದರೆ ಕಾಲ ಕ್ರಮೇಣ ಆ ನಾನ್​ಸ್ಟಿಕ್​ ಪ್ಯಾನ್​ನಲ್ಲಿ ಗೀಚುಗಳು ಬರುವುದನ್ನಂತೂ ನೋಡಿಯೇ ಇರುತ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲವೇ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದವು? ದೋಸೆ, ಚಪಾತಿ, ರೊಟ್ಟಿಯ ಮೂಲಕ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೇರಿರುವ ಆ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಅಂಶವನ್ನು ಏಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಹೇಳಿರುವ ಅಂಶ. ಗೀರಿನಲ್ಲಿ Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) ಎನ್ನುವ ಕಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ಶಾಶ್ವತ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ, ಬಂಜೆತನ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ?

2022 ರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ರೆಮಿಡಿಯೇಶನ್‌ನ ಸಂಶೋಧಕರು ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ಟೆಫ್ಲಾನ್-ಲೇಪಿತ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೀರು 9,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ನ್ಯಾನೊಪರ್ಟಿಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದೆ. ಟೆಫ್ಲಾನ್-ಲೇಪಿತ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ PFOA (ಪರ್ಫ್ಲೋರೋಕ್ಟಾನೊಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ) ಬಳಸಿ 2013 ರವರೆಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಮತ್ತು ವೃಷಣ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು. ಇಂದು, ಟೆಫ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ PFAS ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.