ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತಂಪೆರೆಯುವ ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೇವಲ ಸಲಾಡ್ ಅಥವಾ ಕೋಸಂಬರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರುಚಿಕರವಾದ ಸಬ್ಜಿಯನ್ನೂ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಖ್ಯಾತ ಷೆಫ್​ ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು 'ಖೀರೆ ಕೆ ಸಬ್ಜಿ' ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯದ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಧಗೆಧಗೆ. ಕೂಲ್ ಕೂಲ್​ ಕುಡಿಯೋದು, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬೇಸಿಗೆ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಸೌತೆಕಾಯಿಗೆ ಸಕತ್​ ಡಿಮಾಂಡ್​ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೌತೆಕಾಯಿಯಂತೆ ತಂಪಾಗಿರಲು, ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.

ಇದಾಗಲೇ ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ಸಲಾಡ್​, ಹಸಿ, ಕೋಸಂಬರಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಬಹುದು ನೀವು. ಇದೀಗ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಟೇಸ್ಟಿ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಖ್ಯಾತ ಷೆಫ್​ ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್. ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳು ಸಲಾಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ರುಚಿಕರವಾದ ಮೇಲೋಗರಗಳಾಗಿ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ಇವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಖೀರೆ ಕೆ ಸಬ್ಜಿ.

ಹಂತ ಹಂತದ ಪಾಕವಿಧಾನ ನೋಡಿ

ಖೀರೆ ಕೆ ಸಬ್ಜಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು

  • ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಮಧ್ಯಮ- 4
  • ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ - 4 ಚಮಚ
  • ಒಣ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 2 ರಿಂದ 3
  • ಇಂಗು - 1½ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಸಾಸಿವೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಸೋಂಪು - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಶುಂಠಿ, ಕತ್ತರಿಸಿದ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕತ್ತರಿಸಿದ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕತ್ತರಿಸಿದ - 2
  • ಈರುಳ್ಳಿ, ಕತ್ತರಿಸಿದ - ¼ ಕಪ್
  • ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು
  • ಮೊಸರು (ಮೊಸರು) - 1 ಕಪ್
  • ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು (ಬೇಸನ್) - 1 ಚಮಚ
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  • ಅರಿಶಿನ - 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ - 11½ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ - 1 ಚಮಚ
  • ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ - 11/½ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪುಡಿ - 1½ ಚಮಚ
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು-ಸ್ವಲ್ಪ

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

-ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇರಿಸಿ ಚೌಕವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.

-ದಪ್ಪ ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಒಣಗಿದ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು, ಇಂಗು, ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಸೋಂಪು, ಕರಿಬೇವು, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿ.

- ಈರುಳ್ಳಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ.

- ಕತ್ತರಿಸಿದ ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವು ಮೃದುವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವವರೆಗೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಿ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮೊಸರು, ಬೇಸನ್, ಅರಿಶಿನ, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್​ ಮಾಡಿ

-ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಮೊಸರು ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕಡಾಯಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.

- ಐದರಿಂದ ಏಳು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಐದರಿಂದ ಏಳು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ.