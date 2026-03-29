ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತಂಪೆರೆಯುವ ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೇವಲ ಸಲಾಡ್ ಅಥವಾ ಕೋಸಂಬರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರುಚಿಕರವಾದ ಸಬ್ಜಿಯನ್ನೂ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಖ್ಯಾತ ಷೆಫ್ ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು 'ಖೀರೆ ಕೆ ಸಬ್ಜಿ' ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯದ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಧಗೆಧಗೆ. ಕೂಲ್ ಕೂಲ್ ಕುಡಿಯೋದು, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬೇಸಿಗೆ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಸೌತೆಕಾಯಿಗೆ ಸಕತ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೌತೆಕಾಯಿಯಂತೆ ತಂಪಾಗಿರಲು, ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
ಇದಾಗಲೇ ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ಸಲಾಡ್, ಹಸಿ, ಕೋಸಂಬರಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಬಹುದು ನೀವು. ಇದೀಗ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಟೇಸ್ಟಿ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಖ್ಯಾತ ಷೆಫ್ ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್. ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳು ಸಲಾಡ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ರುಚಿಕರವಾದ ಮೇಲೋಗರಗಳಾಗಿ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ಇವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಖೀರೆ ಕೆ ಸಬ್ಜಿ.
ಹಂತ ಹಂತದ ಪಾಕವಿಧಾನ ನೋಡಿ
ಖೀರೆ ಕೆ ಸಬ್ಜಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು
- ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಮಧ್ಯಮ- 4
- ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ - 4 ಚಮಚ
- ಒಣ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 2 ರಿಂದ 3
- ಇಂಗು - 1½ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಸಾಸಿವೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಸೋಂಪು - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಶುಂಠಿ, ಕತ್ತರಿಸಿದ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕತ್ತರಿಸಿದ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕತ್ತರಿಸಿದ - 2
- ಈರುಳ್ಳಿ, ಕತ್ತರಿಸಿದ - ¼ ಕಪ್
- ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು
- ಮೊಸರು (ಮೊಸರು) - 1 ಕಪ್
- ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು (ಬೇಸನ್) - 1 ಚಮಚ
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ಅರಿಶಿನ - 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ - 11½ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ - 1 ಚಮಚ
- ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ - 11/½ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪುಡಿ - 1½ ಚಮಚ
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು-ಸ್ವಲ್ಪ
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
-ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇರಿಸಿ ಚೌಕವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
-ದಪ್ಪ ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಒಣಗಿದ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು, ಇಂಗು, ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಸೋಂಪು, ಕರಿಬೇವು, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿ.
- ಈರುಳ್ಳಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಕತ್ತರಿಸಿದ ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವು ಮೃದುವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವವರೆಗೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಿ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮೊಸರು, ಬೇಸನ್, ಅರಿಶಿನ, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ
-ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಮೊಸರು ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕಡಾಯಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಐದರಿಂದ ಏಳು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಐದರಿಂದ ಏಳು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ.