Curd rice recipe: ಸುಡುವ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಂಪು ನೀಡಿ, ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರವೆಂದರೆ ಅದು ಮೊಸರನ್ನ. ಕೇವಲ ಮೊಸರು-ಅನ್ನವನ್ನು ಕಲಸಿ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಈ ರೀತಿ ವಿಶೇಷ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣವು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ರುಚಿಯನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ರುಚಿಕರವಾದ ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೊಸರನ್ನ ತಯಾರಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗಿಂತ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಂಪು ನೀಡುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ 'ಕಬಿತಾಸ್ ಕಿಚನ್' ಅವರ ಮೊಸರನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಮೊಸರನ್ನ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ವಿಶೇಷ ಒಗ್ಗರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದುವರೆ ಕಪ್ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅನ್ನವು ಪೂರ್ಣ ತಣ್ಣಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಅನ್ನವನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ 1 ಕಪ್ ತಾಜಾ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಅನ್ನವು ಮೊಸರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಂಡು ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷ ಒಗ್ಗರಣೆ
ಮೊಸರನ್ನದ ಅಸಲಿ ರುಚಿ ಇರುವುದು ಅದರ ಒಗ್ಗರಣೆಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, 1 ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ, 2 ಚಮಚ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮತ್ತು 1 ಚಮಚ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಬೇಳೆಗಳು ಹೊಂಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಈ ಬೇಳೆಗಳ ಕುರುಕುಲುತನ ಮೊಸರನ್ನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ವಾದ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ 3 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, 3 ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಶೈಲಿಯ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಂತರ ಇದೇ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ 1/4 ಕಪ್ ಈರುಳ್ಳಿ, 1/4 ಕಪ್ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು 1/4 ಕಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಸೇರಿಸಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ. ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಯಿಸಬೇಡಿ, ಅವುಗಳ ಕುರುಕುಲುತನ ಹಾಗೆಯೇ ಇರಲಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಬಿಸಿ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮೊಸರನ್ನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಮೊಸರು ಒಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ತಣ್ಣಗಾದ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಮೊಸರನ್ನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ, ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಉದುರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಮಿಶ್ರಣವು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯೆನಿಸಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರು ಅಥವಾ ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹದಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈಗ ರುಚಿಕರವಾದ ಮೊಸರನ್ನ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.
ಮೊಸರನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ
ಹಾಲಿನ ಬಳಕೆ: ಮೊಸರನ್ನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಸೇವಿಸದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ) ಸೇವಿಸುವುದಾದರೆ, ಮೊಸರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲನ್ನು ಬೆರೆಸಿ. ಇದು ಅನ್ನವು ಹೆಚ್ಚು ಹುಳಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬಳಕೆ: ಒಗ್ಗರಣೆಯ ನಂತರ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ದಾಳಿಂಬೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚುವುದಲ್ಲದೆ, ನೋಡಲು ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಅನ್ನದ ಹದ: ಮೊಸರನ್ನಕ್ಕೆ ಅನ್ನವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗೆ ಬೆಂದಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನ್ನ ಬೆಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ (ಪುಡಿ) ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಹದವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇಂಗಿನ ಬಳಕೆ: ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕುವಾಗ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗು ಸೇರಿಸುವುದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಇದು ಉತ್ತಮ ಪರಿಮಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸೌತೆಕಾಯಿ ತುರಿ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತಂಪಾಗಿರಿಸಲು, ಮೊಸರನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌತೆಕಾಯಿ ತುರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದು ತಾಜಾತನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ: ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಜಜ್ಜಿದ ಶುಂಠಿ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಮೊಸರನ್ನದ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.