How to fix sour idli batter: ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೆಖೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ-ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಓವರ್-ಫರ್ಮೆಂಟ್ (ಅತಿಯಾಗಿ ಹುದುಗು ಬರುವುದು) ಆಗಿ ಹುಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಸಾಡುವ ಬದಲು ನೀವು ಬೆಲ್ಲ, ರವೆ ಅಥವಾ ಶುಂಠಿ-ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ನಂತಹ ಸುಲಭವಾದ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಇದರ ರುಚಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು.
ಸುಡುವ ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಿಗುಟಾದ ಸೆಖೆಯ ಈ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವೆಂದರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಳಾಗುವುದು. ಹಾಲು ಬೇಗನೆ ಒಡೆಯುತ್ತದೆ, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹುದುಗು ಬರಿಸಿದ (fermented) ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಹ ಬಹಳ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಹುದುಗು ಬರಿಸಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ-ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಸಹ ಸೇರಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರು ಬಹಳ ಆಸೆಯಿಂದ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಹುಳಿ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಸನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೂಡ್ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಳಿಯಾಗಿರುವ ಭಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಹಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿ ಎರಡೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರಿಹಾರವಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?. ಇಡ್ಲಿ-ದೋಸೆಯ ಹುಳಿಯಾಗಿರುವ ಹಿಟ್ಟು ನಿಜವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಓವರ್-ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಕೆಲವು ಸುಲಭವಾದ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಈ ಹುಳಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲವು. ಬನ್ನಿ, ಹಿಟ್ಟಿನ ಹುಳಿಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
1. ಚಿಟಿಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ
ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹುಳಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸೇರಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಸಿಹಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅದರ ಹುಳಿಯಂಶ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಎರಡೂ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
2. ರವೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ
ಹಿಟ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹುಳಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹುಳಿಯಂಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಡ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ದೋಸೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
3. ಫ್ರೆಶ್ ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ತಾಜಾ (ಫ್ರೆಶ್) ಹಿಟ್ಟು ಇದ್ದರೆ, ಹುಳಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಎರಡರ ರುಚಿಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹುಳಿಯಂಶ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಇಡ್ಲಿಯ ರುಚಿಯೂ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
4. ಶುಂಠಿ-ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ
ಹುಳಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಪ್ಪಂ ತಯಾರಿಸಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹುಳಿಯಂಶ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ರುಚಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಫ್ಲೇವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹುಳಿಯಾಗುವುದು ಏಕೆ?
ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಯೀಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಉಬ್ಬುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಹಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಹುಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊರಗಿಟ್ಟರೆ, ಅದು ಓವರ್-ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.