ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಕಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಣವೇ? ಕೈಗೆ ಅಂಟದಂತೆ ಮಾಡಲು ಟಿಪ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ!

food May 09 2026
Author: Padmashree Bhat Image Credits:chatgpt
ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಾಕುವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಜಿಡ್ಡು ಕೈಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಉಪ್ಪು ನೀರು

ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳು ಕಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಜಿಡ್ಡು ಬಿಡುತ್ತದೆ.

ನಿಂಬೆರಸದ ಟ್ರಿಕ್

ಕೈಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆರಸವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಜಿಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.

ಹಾಲು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ

ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಕೈಗೆ ಜಿಡ್ಡು ಅಂಟಿಕೊಂಡರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಿಂದ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಜಿಡ್ಡು ಬೇಗನೆ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಪೀಲರ್‌ಗಿಂತ ಚಾಕು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ

ಜಿಡ್ಡು ಅಂಟಿಕೊಂಡಾಗ, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜಿ, ನಂತರ ಸೋಪಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಡಿ. ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಲು ಪೀಲರ್‌ಗಿಂತ ಚಾಕು ಬಳಸಿದರೆ ಜಿಡ್ಡು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡಿಮೆ.

