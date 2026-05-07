ಹಂಚಿಗೆ ಚೂರು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೋಸೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಲು ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Dosa tawa seasoning: ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಂಚಿಗೆ ದೋಸೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಹರಿದು ಹೋಗುವುದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು.
ದೋಸೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯೇ?
ಅನೇಕರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ಗಳಿದ್ದರೂ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಂಚಿನ (ತವ) ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ದೋಸೆಯ ರುಚಿಯೇ ಬೇರೆ. ಆದರೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ದೋಸೆ ಹಾಕುವಾಗ ಅವು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಹರಿದು ಹೋಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ದೋಸೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯೇ?, ಹೊಸ ಹಂಚು ಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಹಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಅದನ್ನು 'ಸೀಸನಿಂಗ್' (Seasoning) ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಅದೇನೆಂದು ಈಗ ನೋಡೋಣ.
ಇಲ್ಲಿದೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್
ತರಹೇವಾರಿ ದೋಸೆ, ಉತ್ತಪ್ಪ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಲು ನಾವು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಆಹಾರವು ಹಂಚಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆ ಉತ್ಸಾಹವೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಅನೇಕರು ದುಬಾರಿ ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಹಂಚುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಂಚನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ ಮೂಲಕ ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಹೌದು, ಇದನ್ನು 'ಸೀಸನಿಂಗ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಸುಲಭ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಹಂಚಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಯಂತಹ ನುಣುಪನ್ನ ನೀಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಆಹಾರವು ಹಂಚಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಂಚನ್ನು ಸೀಸನಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ: ಮೊದಲು ಹಂಚನ್ನು ಸೋಪು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಬಳಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ತುಕ್ಕು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಎಣ್ಣೆಯ ಜಿಡ್ಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ತೇವಾಂಶವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮೆತ್ತನೆಯ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ.
ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದು: ಈಗ ಹಂಚನ್ನು ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಹಂಚು ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಂಚಿನಲ್ಲೆಡೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹರಡಿ.
ಹೊಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ: ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸ್ಟೌವ್ ಆರಿಸಿ. ಹಂಚು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಉಳಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನಿಂದ ಒರೆಸಿ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 2-3 ಬಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಪದರವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದೋಸೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್
ಈರುಳ್ಳಿಯ ಬಳಕೆ
ದೋಸೆ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಈರುಳ್ಳಿಯ ರಸ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿ ಹಂಚನ್ನು ನಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೋಸೆಗಳು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ತೆಳುವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.
ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಬಳಕೆ
ಹಂಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಹನಿಗಳನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಿಮುಕಿಸಿ. ಆ ನೀರು ಆವಿಯಾದ ನಂತರ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ದೋಸೆ ಹಾಕಿ. ಇದು ಕೂಡ ದೋಸೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜಾಗರೂಕತೆ
ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಂಚನ್ನು ತೊಳೆದ ತಕ್ಷಣ ತೇವಾಂಶ ಆರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಂಚನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಈ ಸುಲಭವಾದ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು!
