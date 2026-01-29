No Onion No Garlic Gravy Tips: ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗ್ರೇವಿ ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಗ್ರೇವಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
Thicken gravy without onion and garlic: ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಳಸದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೇವಿ ರೆಸಿಪಿ ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೇವಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ 6 ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ..
ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಗ್ರೇವಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಗೋಡಂಬಿ-ಬಾದಾಮಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ
ಶಾಹಿ ಪನೀರ್, ಮಲೈ ಕೋಫ್ತಾ, ಕಾಜು ಕರಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪನೀರ್ ಖಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೋಡಂಬಿ-ಬಾದಾಮಿಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ, ನಂತರ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಗ್ರೇವಿಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ರೇವಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಕ್ರೀಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಯೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆದಾದ್ರೂ ಈ ತರಹದ್ದು ತಿನ್ನೋದು ತಪ್ಪಂತೆ!
ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಪ್ಯೂರಿ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬೇರೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಹುರಿದರೆ ಗ್ರೇವಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸಿ ಟೊಮೆಟೊ ಗ್ರೇವಿಯನ್ನು ತೆಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ರುಬ್ಬಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದ ನಂತರವೇ ಬಳಸಿ.
ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ
ಗ್ರೇವಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ರುಚಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು, ಒಂದೆರಡು ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ರುಚಿಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೇವಿ ಗಟ್ಟಿಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಕೊತ್ತಂಬರಿಯ 80% ರುಚಿ ಇರುವುದು ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?
ಹುರಿದ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ
ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದ ಗ್ರೇವಿ ತೆಳುವಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಚಮಚ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಿಳಿ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿದು ಗ್ರೇವಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಕುತ್ತಿರಿ, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಗ್ರೇವಿಯನ್ನು ದಪ್ಪ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.
ಗಸಗಸೆ ಬಳಸಿ
ಗ್ರೇವಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಗಸಗಸೆಯನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಗಸಗಸೆಯನ್ನು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೇವಿ ತಕ್ಷಣ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೇವಿಗೆ ಒಂದು ರಿಚ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ.
ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ಕೆನೆ ಸೇರಿಸಿ
ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ಕೆನೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಗ್ರೇವಿ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗ್ರೇವಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಟರ್ ಪನೀರ್ ಮಸಾಲಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಮಿ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ 5 ರಿಂದ 7 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕುದಿಯುತ್ತದೆಯೋ, ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.