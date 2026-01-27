ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆದಾದ್ರೂ ಈ ತರಹದ್ದು ತಿನ್ನೋದು ತಪ್ಪಂತೆ!
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ?
ತಿಳಿಸಾರು, ಮೊಸರನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇದು ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಿಂದೆ ಮಾವು, ನಿಂಬೆ, ಆಮ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ನಂತಹ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ? ಹಲವರಿಗೆ ಈ ಅನುಮಾನವಿದೆ. ನೀವು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆಂದು ನೋಡೋಣ..
ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಯಿಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹುದುಗಿಸಿದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆಯಂತಹ ಮಸಾಲೆಗಳು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯ ಉಪ್ಪು, ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಸುವಾಸನೆಯು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಲಾರಸ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ರಸಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೌಮ್ಯ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು ಹೇಳೋದೇನು?
ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಪ್ಪು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಅಥವಾ ಊತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿ
ಇದಲ್ಲದೆ, ತುಂಬಾ ಖಾರವಾಗಿರುವ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಎದೆಯುರಿ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ಸಹ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಇವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಗಡಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಕಗಳು, ಆಹಾರ ಬಣ್ಣಗಳು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಇರುತ್ತವೆ. ಇವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು
ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಸಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಅವು ರುಚಿಕರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ನೀವು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ.
