Energy Bar: ಈ ಹಣ್ಣು ಕೇವಲ ಹಣ್ಣಲ್ಲ 'ಎನರ್ಜಿ ಬಾರ್'.. ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ, ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್!
ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು ಅಥವಾ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವವರು ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆಗಳಾದ ಸುಕ್ರೋಸ್, ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ!
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೇವಲ ಹಣ್ಣಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ನೀಡಿದ 'ಎನರ್ಜಿ ಬಾರ್': ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದ್ಭುತ ಮ್ಯಾಜಿಕ್!
ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹಣ್ಣು ಎಂದರೆ ಅದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು. ಬಡವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶ್ರೀಮಂತರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ' ಆಹಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಕೇವಲ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಲು ಅಥವಾ ರುಚಿಗಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ 'ಎರಡು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು'ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವಂತಿರುತ್ತವೆ.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಖಜಾನೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳು 'ಸೂಪರ್ ಫುಡ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ:
1. ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೂಸ್ಟರ್:
ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು ಅಥವಾ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವವರು ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆಗಳಾದ ಸುಕ್ರೋಸ್, ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 90 ರಿಂದ 110 ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಿನವಿಡೀ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಇರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
2. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಜಾದೂಗಾರ:
ಇಂದಿನ ಹದಗೆಟ್ಟ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ನಾರಿನಂಶ (Fiber) ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರದ ಜೊತೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಉರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
3. ಹೃದಯದ ರಕ್ಷಾಕವಚ:
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಅಂಶ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು (Blood Pressure) ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಮಟ್ಟ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೃದಯಾಘಾತದಂತಹ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ.
4. ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ರಾಮಬಾಣ:
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 'ಟ್ರಿಪ್ಟೊಫಾನ್' ಎಂಬ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲವಿದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ 'ಸೆರೊಟೋನಿನ್' (ಹ್ಯಾಪಿ ಹಾರ್ಮೋನ್) ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದಣಿದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಎರಡು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಡ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ.
5. ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ:
ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸೆಳೆತ (Muscle Cramps) ಸಾಮಾನ್ಯ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಆರಾಮ ನೀಡುತ್ತವೆ. ವರ್ಕೌಟ್ಗೆ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ:
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೂ, ಅತಿಯಾದರೆ ಅಮೃತವೂ ವಿಷ ಎಂಬಂತೆ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಧುಮೇಹ (Diabetes) ಇರುವವರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಈ ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇಡಬಲ್ಲದು!
