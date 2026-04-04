- Home
- Entertainment
- Cine World
ಸುದ್ದಿ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣಗೆ ಅತ್ತೆ ಪರಂಪರಾಗತ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ!
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದ 'ವಿರೋಶ್': ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ-ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ವೈಭವದ ವಿವಾಹ! ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ವಧುವಿಗೆ ಅತ್ತೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆಯ ಫೋಟೋಗಳು!
ದಶಕದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರೇಜಿಯೆಸ್ಟ್ ಜೋಡಿ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆಯರಾದ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕೊನೆಗೂ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿರುವ ಈ ಜೋಡಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಆಪ್ತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಅತ್ತೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿತು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾಣಿಕೆ:
ಈ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವದ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ತಾಯಿ ಮಾಧವಿ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೊಸೆ ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರಂಪರಾಗತ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನ್ನು (Heirloom Bangles) ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ತೊಡಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದ ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು:
ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ 'ಪೆಲ್ಲಿ ಕೊಡುಕು-ಕುಟುರು' (ವರ ಮತ್ತು ವಧುವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರ), ಮೆಹಂದಿ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರದಿಂದ ನಡೆದಿವೆ. ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬದಂತಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ಬಿಳಿ ಕುರ್ತಾ-ಪೈಜಾಮ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೇಟ ಧರಿಸಿ ರಾಜಕುಮಾರನಂತೆ ಮಿಂಚಿದರೆ, ಅವರ ಸಹೋದರ ಆನಂದ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮದುವೆಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವುದು ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಈಗ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಗಳು:
'ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ' ಮತ್ತು 'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್' ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹಾಟ್ ಫೇವರಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ಮದುವೆಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ 'ರಣಬಾಲಿ' ಎಂಬ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಮತ್ತು 'ಮೈಸಾ' ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದರೆ, ವಿಜಯ್ 'ರೌಡಿ ಜನಾರ್ದನ' ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಈಗ ದೇವರಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ನವಜೋಡಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
