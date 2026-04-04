ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಹಿರಂಗ: ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಈ ಮಹಾ ಗುಟ್ಟು ಕೊನೆಗೂ ರಟ್ಟಾಯ್ತು!
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡುವೆ ಪಿಸಿ ಮಿನುಗುತ್ತಿರುವುದು ಹೀಗೆ!
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಐಕಾನ್, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ‘ದೇಶಿ ಗರ್ಲ್’ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಜೋನಾಸ್ (Priyanka Chopra) ಸದಾ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ದಿನಚರಿಯ (Morning Routine) ಸಣ್ಣ ತುಣುಕನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ತ್ವಚೆಯ ಆರೈಕೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶೀಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಕಿನ್:
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ (Sheet Mask) ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಶುಭೋದಯ.. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ.. ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರೆಪ್ (Skin Prep). ಸುಂದರವಾದ ಶೀಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ದಿನ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ದಿನಚರಿ ಏನು?" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಬಿಸಿಲ ನಡುವೆಯೂ ಪಿಸಿ ಅವರ ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ:
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆಯಲ್ಲ! ಸದ್ಯ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದೈತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಸ್ಟಾರ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಅದ್ದೂರಿ ಸಿನಿಮಾ:
'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವಾರಣಾಸಿ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಕಾಪಾತ (Asteroid) ಸಂಭವಿಸುವ ಭೀತಿಯ ನಡುವೆ 'ರುದ್ರ' ಎಂಬ ಸಾಹಸಿಯ ಸಾಹಸಗಾಥೆಯನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ವಿವಿಧ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಸಾಹಸ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು 1,000 ರಿಂದ 1,300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಕೀನ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, 2027ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮತ್ತೆ 'ಕ್ರಿಶ್' ಮ್ಯಾಜಿಕ್:
ಕೇವಲ ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ 'ಕ್ರಿಶ್ 4' ನಲ್ಲೂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪ್ರತಿಮ ನಟನಾ ಪಯಣ:
2002ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿನ 'ತಮಿಳನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ನಂತರ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ 'ದಿ ಹೀರೋ: ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೈ' ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. 'ಐತ್ರಾಜ್', 'ಮುಜ್ಸೆ ಶಾದಿ ಕರೋಗಿ' ನಂತಹ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ನಂತರ 'ಫ್ಯಾಷನ್' ಚಿತ್ರದ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. 'ಬರ್ಫಿ', 'ಮೇರಿ ಕೋಮ್', 'ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ'ಯಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ಈ ನಟಿ ಈಗ ಹಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
