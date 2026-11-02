ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಫೋಟೋವೊಂದು ರೆಡಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳ, ಯುವ ಸಮುದಾಯದ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯುವತಿಯರ ಫೆವರೆಟ್​ ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸ್​ ಎನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವೇ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಗಂಡು ನೋಡಲು ಬಂದಾಗ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬರತ್ತಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹೌದು, ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಮೀಮ್ಸ್​, ಜೋಕ್​ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈಗ ಹಳತಾಗಿದೆ. 5 ರೂಪಾಯಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಕೇಟ್​ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ತರಕಾರಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನೇ 200-300 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬದುಕು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರೂ ಕೆಲವರು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಎಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಹಲವರಿಗೆ.

ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮ್ಯಾಗಿಯ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್​ ಪೌಡರ್​ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ಕಾರಕ ಅಂಶ ಇದೆ ಎಂದು ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬ್ಯಾನ್​ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಏನೆನೋ ಟೆಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿಸಿ, ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್​ ಪೌಡರ್​ ಬದಲು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದ ಕಂಪೆನಿ ಸರ್ಕಸ್​ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಪೌಡರ್​ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ, ಅದರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಇದರ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್​ ಪೌಡರ್​ನಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂಶ ಇದ್ದದ್ದು ನಿಜ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿತ್ತು.

ಷಾರ್ಟ್​ ಮೆಮೋರಿ ಜನತೆ!

ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಷಾರ್ಟ್​ ಮೆಮೋರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಮರೀತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್​ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಭಾರತದವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಆದರೆ ಹೊರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲವಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿದೇಶಿಗರ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಮುಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ವಾರ್ನಿಂಗ್​ ಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಗರೆಟ್​ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್​ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ. ನಾವಂತೂ ವಾರ್ನಿಂಗ್​ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಯಬರಹ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಇದು ಅಷ್ಟೇ.

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ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​

ಇದನ್ನೀಗ ರೆಡಿಟ್​ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಶೇರ್​ ಮಾಡಿದ್ದು, ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಶೇರ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಪ್ರೊಪೊಸಿಷನ್ 65 ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ಯಾಕೆಟ್​ ಯಾವುದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಕೊಡದೇ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ!