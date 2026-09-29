Roasted gram barfi: ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆ ಹಚ್ಚದೆಯೇ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಹಾಲಿನ ಪೇಡದಂತಹ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಕೇವಲ ಹುರಿಗಡಲೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಹಾಲನ್ನು ಬಳಸಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬರ್ಫಿ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿಯಾದ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಒಲೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಪಾಕ ತೆಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ! ಕೇವಲ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹುರಿಗಡಲೆ (ಪುಟಾಣಿ), ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಹಾಲನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಸದೆಯೇ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ (Fireless Cooking) ಬೇಕರಿ ಶೈಲಿಯ ಸಾಫ್ಟ್ ಬರ್ಫಿ ಅಥವಾ ಪೇಡಾವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ದೊಡ್ಡವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳೂ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಹುರಿಗಡಲೆ (ಪುಟಾಣಿ): 1.5 ಕಪ್ (ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್)
ಸಕ್ಕರೆ: 3/4 ಕಪ್ (ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್)
ಏಲಕ್ಕಿ ಬೀಜ: 3-4 (ಪರಿಮಳಕ್ಕಾಗಿ)
ಹಾಲು: 5 ರಿಂದ 6 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ (ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿದ್ದು)
ತುಪ್ಪ: 1 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ (ತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಬಳಸಬಹುದು)
ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪುಡಿ: 2 ಚಮಚ (ಗೋಡಂಬಿ, ಬಾದಾಮಿ ಪುಡಿ - ಆಪ್ಷನಲ್)
ಪಿಸ್ತಾ: ಅಲಂಕರಿಸಲು
ಮಾಡುವ ಹಂತ-ಹಂತದ ವಿಧಾನ
1. ಸಕ್ಕರೆ ಕ್ರೀಮ್ ತಯಾರಿ
ಮೊದಲು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ 4 ಚಮಚ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕದಡಿ (ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ). 30-40 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ತಮವಾದ ಬಿಳಿ ‘ಕ್ರೀಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್’ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ.
2. ಹುರಿಗಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆ
ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ ಹುರಿಗಡಲೆ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ, ಜರಡಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ 1 ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು 2 ಚಮಚ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಕೈಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ (ಹಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವವಾಗಬೇಕು). ಗಂಟುಗಳಿದ್ದರೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
3. ಮಿಶ್ರಣ ಬೆರೆಸಿ
ಈ ಹುರಿಗಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆ-ಹಾಲಿನ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪುಡಿಯನ್ನು (ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯನ್ನೂ) ಹಾಕಿ ಕೈಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ. ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಒಣಗಿದಂತೆ ಕಂಡರೆ ಇನ್ನೂ 1-2 ಚಮಚ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡೆಯಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ (ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನಷ್ಟು ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ).
4. ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ
ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ತಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸವರಿ, ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಚಮಚದ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಒತ್ತಿ (Level ಮಾಡಿ). ಇದನ್ನು 15 ನಿಮಿಷ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ (ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಡಿ). ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆದ ನಂತರ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಚೌಕಾಕಾರವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಮೇಲೆ ಪಿಸ್ತಾ ಅಥವಾ ಬಾದಾಮಿ ಚೂರನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯ ಹುರಿಗಡಲೆ ಬರ್ಫಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ!
ವಿಶೇಷತೆ
ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ತುಪ್ಪದ ಖರ್ಚು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ (ಕೇವಲ 1 ಚಮಚ).
ತಿನ್ನಲು ಥೇಟ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ದುಬಾರಿ ಹಾಲಿನ ಪೇಡಾದಂತೆಯೇ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ.