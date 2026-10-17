ಹೆಚ್ಚು ಮಸಾಲೆ ಇಷ್ಟಪಡದವರಿಗೆ ಘೀ ರೈಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ, ತುಪ್ಪ, ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ಬಳಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ರುಚಿಕರವಾದ ಅನ್ನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಕೆಲವು ಜನ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತವಾಗಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಮಸಾಲೆ ಇಷ್ಟಪಡದವರಿಗೆ, ಘೀ ರೈಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರ. ಈರುಳ್ಳಿ, ಅನ್ನ, ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿಯೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಅನ್ನವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಚಟ್ನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಊಟದ ಪಾಕವಿಧಾನವೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ತುಪ್ಪದ ಅನ್ನವನ್ನು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ...
ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು!
ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ - 1 ಕಪ್, ತುಪ್ಪ - 2 ಚಮಚ, ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ 1, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1, ಉಪ್ಪು - ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು, ಗೋಡಂಬಿ - 14, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ - 14, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ - 2 ಇಂಚು, ಲವಂಗ - 4, ಏಲಕ್ಕಿ - 3 ರಿಂದ 4, ಪಾರ್ಸ್ಲಿ ಎಲೆ - 1
ಪಾಕವಿಧಾನ!
ಮೊದಲು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಕನಿಷ್ಠ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ, ಒಂದೂವರೆ ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ. ತುಪ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ, ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅವು ತಿಳಿ ಚಿನ್ನದ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ.
ಮುಂದೆ...?
ನಂತರ, ಅದೇ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ, ತೆಳುವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ತೆಗೆದು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ. ಈಗ ಅದೇ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ 1/2 ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದು ಬಿಸಿಯಾದಾಗ, ಬೇ ಎಲೆಗಳು, ಸ್ಟಾರ್ ಸೋಂಪು, ಲವಂಗ, ಬೇ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ.
ಮೂರನೇ ಹಂತ!
ಮುಂದೆ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ, ನಂತರ ನೆನೆಸಿದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಮಿಶ್ರಣವು ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆರೆಯುವವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 4 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹುರಿಯಿರಿ. ಈಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ, ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ, ಕುದಿಸಿ, ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಿ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
ಕೊನೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು?
ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆರೆದು ಮೊದಲೇ ಹುರಿದ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಗೋಡಂಬಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ರುಚಿಕರವಾದ ವೆಜ್ ಅಥವಾ ನಾನ್-ವೆಜ್ ಗ್ರೇವಿಯೊಂದಿಗೆ ತಿಂದರೆ, ಅದರ ರುಚಿ ಮುಂದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.