ಚಪಾತಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರಲು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಿಸಿನೀರು, ಹಾಲು ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ 15-20 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿ, ಸಮವಾಗಿ ಲಟ್ಟಿಸಿ ಕಾದ ತವಾದ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಚಪಾತಿಗಳು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಚಪಾತಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಚಪಾತಿ ಪಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚಪಾತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗೃಹಿಣಿಯರು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ತವಾದಲ್ಲಿ ಹುರಿಯುವವರೆಗೆ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮೃದುವಾದ ಚಪಾತಿ ಮಾಡುವುದೇಗೆ?
ಬಿಸಿ ಚಪಾತಿಗಳನ್ನು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ, ಅವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ? ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೂ, ಅವು ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪೂರಿಯಂತೆ ಸ್ಪಂಜಿನಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಮೃದು, ಚಪಾತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ವಿಧಾನ.
ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು?
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸುವಾಗ ತಣ್ಣೀರಿನ ಬದಲು ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಸಲು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ತದನಂತರ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆರೆಸಬೇಡಿ. ಕನಿಷ್ಠ 8-10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ಹಿಗ್ಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
15-20 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿಡಿ!
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ಇದು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಒತ್ತುವಾಗ ಈ ಸಲಹೆಗಳು ಮುಖ್ಯ: ಚಪಾತಿ ಉರುಳಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಬೇಡಿ. ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದೇ ದಪ್ಪ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಳ್ಳಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಚುಗಳು ದಪ್ಪವಾಗಿರುವಂತೆ ಸಮವಾಗಿ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದಿ ಏನು?
ತವಾ ಬಿಸಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಚಪಾತಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಬಿಸಿಯಾಗದ ತವಾ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ಚಪಾತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ತವಾ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರವೇ ಹಾಕಿ. ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬೇಡಿ, ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ತಿರುಗಿಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿಸಿ. ಈ ರೀತಿ ಚಪಾತಿಯು ಪೂರಿಯಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಚಪಾತಿಗಳನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ,ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ರುಚಿಕರವಾಗಿಡುತ್ತವೆ.