ಲೈಫ್ಲಾಂಗ್ 1600W ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ದೋಸೆ ಮೇಕರ್ ಬಳಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹಿಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು 9 ಅಡುಗೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಸ್ಬಿಐ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಿದರೆ 10,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಇದು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ರುಚಿಕರವಾದ ದೋಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಲೈಫ್ಲಾಂಗ್ 1600W ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ದೋಸೆ ಮೇಕರ್ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯಂತ್ರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ. 10,999 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು SBI ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 10,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಯಂತ್ರವು 1600-ವ್ಯಾಟ್ ತಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಅರ್ಹ SBI ಕಾರ್ಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇಎಂಐ, ಎಸ್ಬಿಐಗೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್?
EMI ಇಲ್ಲದೆ SBI ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ರೂ. 2,490 ಮೌಲ್ಯದ ಖರೀದಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಶೇ.10ರಷ್ಟು ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 1,250 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ದೋಸೆ ಮೇಕರ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.10 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ, ಅದು ರೂ. 10,999 ರುಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ, ಅದು 1,099.90 ರೂ.,ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 9,899.10 ರೂ.,ಗಳಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು 10,000 ರೂ.,ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಖರೀದಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು.
ದೋಸೆ ಮೇಕರ್ನ ವಿಶೇಷವೇನು?
ಲೈಫ್ಲಾಂಗ್ 1600W ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ದೋಸೆ ಮೇಕರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದೆ. ಈ ಯಂತ್ರವು 700 ಮಿಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪಾತ್ರೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಸುರಿದು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಯಂತ್ರವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ದೋಸೆ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಹರಡುವ ಅಗತ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ದೋಸೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತುಂಬಲು ಪಾತ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಸುಲಭ.
ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆದ್ಯತೆ!
ಈ ಲೈಫ್ಲಾಂಗ್ ದೋಸೆ ಮೇಕರ್ ಮೂರು ದಪ್ಪ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ತಾಪಮಾನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ನೀವು ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ತೆಳುವಾದ, ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ? ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೃದುವಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ದೋಸೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಯಂತ್ರವು 1600-ವ್ಯಾಟ್ ತಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ.
ಹೇಗಿದೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಷೀನ್?
ಲೈಫ್ಲಾಂಗ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ದೋಸೆ ತಯಾರಕವು ಚಿನ್ನದ ಬೀಜ್ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆಯಾಮಗಳು 26 × 47.4 × 32.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳು. ಇದರ ತೂಕ 4.5 ಕೆಜಿ. ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸುವ ಘಟಕ, ಹಿಟ್ಟಿನ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿವೆ. ಇದರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಯಂತ್ರ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ವಿಭಜಕ, ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್, ಹಿಟ್ಟಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಹಿಟ್ಟಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಟ್ರೇ, ಎಣ್ಣೆ ಕ್ಯಾನ್, ಬ್ಲೇಡ್, ದೋಸೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಸಾಧನ, ರೋಲರ್ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸೇರಿವೆ. ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಈ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಂತ್ರದ ಬಳಕೆ ಹೇಗೆ?
ಈ ಯಂತ್ರ ಬಳಸಬೇಕಾದರೆ, ನೀವು ಮೊದಲು ಹಿಟ್ಟಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಬೇಕು. ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ, ದೋಸೆಯ ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಅದರ ನಂತರ, ಹಿಟ್ಟು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೋಸೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಂದ ಹರಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಯಾರಕರು ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಒರೆಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೈನಂದಿನ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಲೈಫ್ಲಾಂಗ್ 1600W ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ದೋಸಾ ಮೇಕರ್ ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಸುಲಭತೆಯು ತಯಾರಕರು ಒದಗಿಸಿದ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. SBI ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಗಳು, ಖಾತರಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಆಯಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಖರೀದಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.