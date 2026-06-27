Lemon Pickle Recipe : ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಯಾರಿಸೋದು ಬಲು ಸುಲಭ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೈಂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಪದಾರ್ಥ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರುಚಿಯಾದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಯಾರಿಸೋ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಊಟಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಅದರ ರುಚಿಯೇ ಬೇರೆ. ಮೊಸರು – ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಊಟ ಮುಗಿದಂತೆ ಅನ್ನೋರಿದ್ದಾರೆ. ಮಾವಿನಕಾಯಿ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಹೀಗೆ ನಾನಾ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಬಹುದು. ಕೆಲ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಯಾರಿಸೋಕೆ ಐದಾರು ಗಂಟೆ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸ್ಬಹುದು. ನಿಂಬು – ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿತಯಾರಿಸೋಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಅಗತ್ಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೇ ಅತಿ ಬೇಗ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇದು. ಇದ್ರ ಸುವಾಸನೆ ಹಸಿವನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.

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ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥ

 ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು- ತೊಳೆದು, ಒಣಗಿಸಿ, ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ 8-10 ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - ತೊಳೆದು, ಒಣಗಿಸಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ 100 ಗ್ರಾಂ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನಿಂಬೆ ರಸ - 3-4 ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ- 4-5 ಚಮಚ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ – ರುಬ್ಬಿದ 2 ಚಮಚ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಸಾಸಿವೆ : ಒರಟಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ 2 ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು : 1 ಚಮಚ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೆಲಿ : 1/2 ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ: 1 ಚಮಚ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪುಡಿ: 1 ಚಮಚ ಅಸಾಫೋಟಿಡಾ: 1/4 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು: 2 ಚಮಚ

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ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಮೊದಲು, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮಾಡಿ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಮೆಂತ್ಯ, ಸೋಂಪು ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ 1 ನಿಮಿಷ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಒರಟಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಗೆಯಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವವರೆಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಬಿಡಿ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಇಂಗು ಮತ್ತು ನಿಗೆಲ್ಲ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ, ಒರಟಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಮಸಾಲೆಗಳು, ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. 

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ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಿಂಬೆ ತುಂಡುಗಳು, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಮಸಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮವಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ ನಂತ್ರ ಅದರ ಮೇಲೆ 3-4 ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ಇದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಂಬೆಕಾಯಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಯಾರಾದ ನಂತ್ರ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಒಣ ಗಾಜಿನ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ 2-3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ. 3-4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಕರಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಯಾದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತದೆ.