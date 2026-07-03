ಚಿಕನ್, ಮಟನ್, ಮೀನನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇಡಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ
ಹಸಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬಳಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿಕನ್, ಮಟನ್ ಮತ್ತು ಮೀನನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇಡಬಹುದು? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ
ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಫ್ರಿಜ್ ಇರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಏನೇ ತಂದರೂ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲೇ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ನಾನ್ವೆಜ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಆದರೆ, ನಾವು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅದು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಚಿಕನ್, ಮಟನ್, ಮೀನಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇಡಬಹುದು ಎಂದು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಚಿಕನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ
ಹಸಿ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇಡಬಾರದು. ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇಟ್ಟರೆ, ಅದು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಚಿಕನ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿ ಅಥವಾ ಜಿಪ್ ಲಾಕ್ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಬಳಸಬಹುದು. ನೀವು ಹೇಗೆ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟರೂ, ಚಿಕನ್ನ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದರೆ ಅಥವಾ ವಾಸನೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನದಿರುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮಟನ್
ಮಟನ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ 3 ರಿಂದ 5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಶೇಖರಿಸುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ತಾಜಾವಾಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೇನರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಮಟನ್ನ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದರೆ, ವಾಸನೆ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಮೆತ್ತಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸದಿರುವುದೇ ಉತ್ತಮ.
ಮೀನು
ಮೀನು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ದಿನವೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮರುದಿನವೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಇಟ್ಟರೂ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಶೇಖರಿಸಬಹುದು.
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