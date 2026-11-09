ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿ ನೀಡುವ ಖಾರ ಖಾರವಾದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇಷ್ಟಪಡದವರಿಲ್ಲ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ದೇಶಿ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡುವ ಸರಳ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕರು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವುಗಳ ಜತೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಚಟ್ನಿಯು ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸೌಮ್ಯ ಹುಳಿ, ಖಾರ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳ ಸುವಾಸನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ತಿಂದಾಗ ಬಾಯ್ ಚಪ್ಪರಿಸುವುದಂತು ಖಚಿತ. ಈ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾದಾ ದಾಲ್, ಗ್ರೇವಿಯೊಂದಿಗೆ ತಿಂದಾಗ, ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ದೇಶಿ ಸ್ಟೈಲ್ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು!
ಈ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಲು, ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ, ಹುರಿಯಲು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಚಮಚ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ, ಎರಡು ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ, ಒಂದು ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ, ಕಾಲು ಕಪ್ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಸುವಾಸನೆಗಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚಟ್ನಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಳಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವವರು ಎರಡು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ!
ಮೊದಲು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇರಿಸಿ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 8ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹುರಿಯಬೇಕು. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೃದುವಾದ ನಂತರ, ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ, ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಸಾಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತುಂಡಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೂರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಂತರದ ಕಥೆ ಏನು?
ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಒಣ ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ ಸೇರಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಅವು ಉತ್ತಮ ವಾಸನೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದ ನಂತರ, ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಮೊದಲು ತಯಾರಿಸಿದ ಆಮ್ಲಾ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮಸಾಲೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣವಾಗುವವರೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದದು ಏನು?
ನಂತರ, ಉಳಿದ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿದ ನಂತರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸಿ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ದ್ರಾವಣ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ಬೇಕಾದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ರಸ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಈ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಮಸಾಲೆಗಳ ಸುವಾಸನೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳಿಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.