ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿಯು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ನಿವಾರಿಸಿ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಹಳ್ಳಿ ಶೈಲಿಯ ರೆಸಿಪಿಯಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿ ಅನ್ನ, ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ 2-3 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಕೆಡದಂತೆ ಶೇಖರಿಸಿಡಬಹುದು.
ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಆರೋಗ್ಯವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳ ಗಣಿಯಾಗಿರುವ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪುಡಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ನಿವಾರಿಸುವ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಪ್ಪಟ ಹಳ್ಳಿ ಶೈಲಿಯ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಯಾರಿಸುವ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅಪ್ಪಟ ದೇಶಿ ಶೈಲಿ ರೆಸಿಪಿ!
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಅಪ್ಪಟ ಹಳ್ಳಿ ಶೈಲಿಯ ರೆಸಿಪಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ರಾಮಬಾಣ. ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಘಮ: ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಗೂ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹದವಾಗಿ ಹುರಿದು, ಜಜ್ಜಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬುವುದರಿಂದ ಇಡೀ ಮನೆ ಘಮಘಮಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್!
ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ತಿನ್ನಲು ಇದು ಅದ್ಭುತ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಪಾತಿಗೂ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್. ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಣಗಳು: ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಗುಣವಿದೆ. ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಗು ಇರುವುದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ತಯಾರಿಕೆಯ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಿಪ್ಸ್!
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 2-3 ಬಾರಿ 'ಪಲ್ಸ್' ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟು ಪುಡಿ ಮುದ್ದೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ತಗುಲದಂತೆ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟರೆ ಈ ಪುಡಿ ಕನಿಷ್ಠ 2 ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಕೆಡದಂತೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರುಚಿಯ ಸಮ್ಮಿಲನ!
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪುಡಿ ಕೇವಲ ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿ ನೀಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬಲಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೆಲ್ದೀ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಾ ಪಲ್ಯ-ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲದಾಗ ಅಥವಾ ದಿಢೀರ್ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಈ ಪುಡಿ ಗೃಹಿಣಿಯರ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕೃತಕ ಬಣ್ಣವಿರುವ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿಗಳಿಗಿಂತ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪುಡಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸುರಕ್ಷಿತ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ? ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಮಗಮಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಹಾಗೂ ತುಪ್ಪದ ಜೊತೆ ಇದರ ಅಸಲಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಸವಿಯಿರಿ.