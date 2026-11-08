ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆನೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ದೇಸಿ ತುಪ್ಪ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಸೋಡಾ ಬಳಸುವ ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್ನಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಕೆನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತುಪ್ಪ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಥವಾ ವಿಳ್ಯೆದೆಲೆ ಸೇರಿಸಿ ಮರಳು ಮರಳಾದ, ಸುವಾಸನೆಯುಕ್ತ ತುಪ್ಪ ಮಾಡಿ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಶುದ್ಧ ದೇಸಿ ತುಪ್ಪವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ತುಪ್ಪಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ತಯಾರಿಸಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆನೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಜವಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆನೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ದುಬಾರಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಕಡಿಮೆ ಕೆನೆ, ಹೆಚ್ಚು ತುಪ್ಪ!
ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಶೇಖರಿಸಿದ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕೆನೆ ಇದ್ದರೂ, ವಿಶೇಷ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ತುಪ್ಪದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆನೆಯನ್ನು ಫ್ರೀಜರ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿಡಿ: ತುಪ್ಪ ಮಾಡುವ ೩-೪ ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕೆನೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ೨ ರಿಂದ ೩ ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ. ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಐಸ್ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್!
ಬೆಣ್ಣೆ ಮುದ್ದೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರು ಅಥವಾ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೈಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ೨-೩ ಬಾರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ದಪ್ಪ ತಳದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಲು ಇಡಿ. ಇದರಿಂದ ತುಪ್ಪ ತಳ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ತುಪ್ಪ ಕಾಯಿಸುವ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿಒಂದೆರಡು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತುಪ್ಪ ಮರಳು ಮರಳಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತದೆ. ತುಪ್ಪ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಯುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಳೆದ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಲೆ ವಿಳ್ಯೆದೆಲೆ ಹಾಕಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಶೈಲಿಯ ಪರಿಮಳ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಕೆಡದಂತೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ತುಪ್ಪ ತಯಾರಿಸಿ!
ತುಪ್ಪವು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಉರಿಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ತುಪ್ಪ ಸುಡಲು ಮತ್ತು ಕಹಿ ರುಚಿ ನೀಡಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ತಯಾರಾದ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಒಣಗಿದ ಮಸ್ಲಿನ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಜರಡಿ ಮೂಲಕ ಸೋಸಿ ಗಾಜಿನ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಜಾರ್ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತುಪ್ಪ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ, ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ. ಅದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಒಣಗಿದ ಚಮಚ ಬಳಸಿ.