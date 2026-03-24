ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಹಾರಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಅಡುಗೆಯವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಹಾರಪ್ರಿಯ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಆಹಾರಪ್ರಿಯರೂ ಹೌದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ? ಏನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ? ಅವರ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾನೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ.
ಅಡುಗೆಯವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಯಾರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಅವರ ಕುಕ್ ಯಾರು ಎಂಬಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಕುಕ್ ಆಗಲು ಯಾವುದಾದರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆಯೇ? ಯಾವ ಪದವಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ? ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು? ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ.
ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಅಡುಗೆಯವರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನೇಮಕಾತಿ ಇಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅಡುಗೆಯವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ, ವಿವಿಐಪಿ ಅಡುಗೆ ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವಿ ಅಡುಗೆಯವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಆಯ್ಕೆಯು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ:
ಆದರೂ, ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಡುಗೆಯನ್ನೇ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆಯೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಭಿರುಚಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದ್ರಿ ಮೀನಾ ಅವರಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಅಡುಗೆಯವರನ್ನು ಅವರು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವರನ್ನು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ಪದವಿ ಬೇಕು?
ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಅಡುಗೆಯವರಾಗಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದವಿ ಬೇಕೇ? ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಖಂಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಅಡುಗೆಯವರಾಗಲು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದವಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನೀವು 10 ಅಥವಾ 12 ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ 5 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವವಿರಬೇಕು. ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅವರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು?
ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಕುಕ್ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು? ಸರ್ಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ (ಪಿಎಂಒ) ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಯವರ ಸಂಬಳವು ಪೇ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಂತ 1 ಅಥವಾ ಹಂತ 2 ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಅವರ ಮೂಲ ವೇತನವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ₹18,000 ರಿಂದ ₹56,900 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಒಟ್ಟು ವೇತನವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹25,000 ರಿಂದ ₹60,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರಬಹುದು.