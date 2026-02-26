ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭೇಟಿಯು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರುದ್ಧ ಜಂಟಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳು 'ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ'ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಯುಪಿಐ), ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ.
ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿ ಸಮರ
ಇಸ್ರೇಲ್ ನೆಲದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಠಿಣ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ,'ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವೇ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಉಗ್ರವಾದವನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಲಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಒತ್ತು
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ ನೆಲೆಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೇರ ಆಸಕ್ತಿಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತವು ಯಾವಾಗಲೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಪರಿಹಾರವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಗಾಜಾ ಶಾಂತಿ ಯೋಜನೆಯು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಾದಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, ಇಸ್ರೇಲ್ ನಾಯಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕುರಿತು ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರಧಾನಿ
ತಮಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರಿಗೆ ಮೋದಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ಅವರು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅನುಭವ ನೀಡಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಕೇವಲ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕವಲ್ಲ, ಅದು ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು 'ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ' (Special Strategic Partnership) ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ಯುಪಿಐ ಬಳಕೆ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದು, ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತದ 'ಯುಪಿಐ' (UPI) ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಖರೀದಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಸಮ್ಮತಿಸಿವೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ (FTA) ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೂ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ರೈತರ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಇಸ್ರೇಲಿ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 100ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ 'ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಗ್ರಾಮ' ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ನಾವೀನ್ಯತಾ ಕೃಷಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.