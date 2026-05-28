ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ, ಅಡುಗೆಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸಿದ ಎಣ್ಣೆ ಉಳಿತಾ? ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ 7 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ
Expired Cooking Oil Reuse: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದೆಯೇ? ಹೌದಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದು ಕಸವಲ್ಲ! ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಮನೆಯ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮನೆಯ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ವರದಾನ
ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನೇಕರು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ದಿನಾಂಕ ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅದನ್ನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಸೆದುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಎಣ್ಣೆಯು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಮನೆಯ ಇತರ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ವರದಾನದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಳೆಯ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳು
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ, ಹೊಳಪು ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ (Lubrication) ನೀಡುವ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕರು ಹಳೆಯ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹಣದ ವ್ಯರ್ಥವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ, ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ
ಮರದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಹೊಳಪಿಗೆ: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮರದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಹೊಳಪು ಮಂಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಲಘುವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಇದು ಮರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು: ಮನೆಯ ಹಳೆಯ ಬೀಗಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ತುಕ್ಕು ಸಡಿಲವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತವೆ.
ಬಾಗಿಲುಗಳ ಶಬ್ದ ನಿಲ್ಲಿಸಲು: ಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವಾಗ 'ಚೂಂ-ಚೂಂ' ಎಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಎಣ್ಣೆ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ರೂ ಇರುವ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದರೆ ಶಬ್ದ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ದೀಪ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹಚ್ಚಲು: ಅನೇಕರು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣತೆ ಅಥವಾ ಆಯಿಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹಚ್ಚಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಹಾಕಿ ದೀಪ ಉರಿಸಬಹುದು.
ತೋಟಗಾರಿಕೆಗೆ (Gardening) ಸಹಕಾರಿ: ನಿಮಗೆ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸುವ ಹವ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ, ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಉಪಕರಣಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಉಪಕರಣಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಅಂಟನ್ನು ತೆಗೆಯಲು: ಡಬ್ಬ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸಿರುವ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಿತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ.
ಚರ್ಮದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು (Leather) ಮೃದುವಾಗಿಡಲು: ಹಳೆಯ ಲೆದರ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಬೆಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಶೂಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಒಣಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. (ಗಮನಿಸಿ: ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿ).
ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಎಸೆಯಬೇಕು?
ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬಾ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಎಸೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ಅದನ್ನು ಚರಂಡಿಗೆ (Drain) ಸುರಿಯಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಪೈಪ್ಗಳು ಜಾಮ್ ಆಗಬಹುದು. ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳವಿರುವ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಸೂಚನೆ: ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಮನೆಗೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.
