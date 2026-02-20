ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಖತ್ ಡೇಂಜರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಿನ್ನೋ ಡಯಟ್ ಭಾರಿ ವೈರಲ್, ತಕ್ಷಣವೇ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಾಗಬೇಕು, ಫ್ಯಾಟ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಂದಿ ಈ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಜ್ಞರು ಹೇಳೋದೇನು?
ಬೀಜಿಂಗ್ (ಫೆ.20) ಆಹಾರ ಕುರಿತು ಅತೀವ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧ ಆಹಾರ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಮುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ,ಫ್ಯಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲ ಕಠಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುವ ಕೆಲ ವಿಧಾನಗಳು ಭಾರಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಯಟ್ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವರು ಈ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ, ನಡಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ರಮ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಯೆಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಿಂಗ್ ರಾಪ್ ಡಯಟ್ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಏನಿದು 'ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಈಟಿಂಗ್'?
ಚೀನಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಾದ ಡೂಯಿನ್, ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಡಯಟ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅದರೊಳಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ, ಕವರ್ ಸಮೇತ ಆಹಾರವನ್ನು ಜಗಿದು, ಅದನ್ನು ಉಗುಳಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಜಗಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಹೊಸ ಡಯಟ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಧಾನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ಅಪಾಯ, ಲಾಭವಿಲ್ಲ
ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂಬುದನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಮಾನವನ ದೇಹವನ್ನು ಸೇರಿದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ವಾಕರಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣಗಳು ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ದೇಹ ಸೇರಿದರೆ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಿಪಿಎ (BPA) ನಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇದು ಮುಂದುವರಿದರೆ ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಂತಹ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೆಲವು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇದು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವೈರಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗೌರವದ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಏನು?
'ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಈಟಿಂಗ್' ವಿಧಾನದಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಹಸಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಕೃಶಕಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪರಿಹಾರಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಪರಿಹಾರ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.