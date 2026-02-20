ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋರೆಕಾಯಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪಾಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಸಲು ಕೊಡುತ್ತದೆ.
18-24 ಇಂಚಿನ ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸಿ. ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಮಣ್ಣಿಗೆ 30% ವರ್ಮಿಕಾಂಪೋಸ್ಟ್, 10% ಮರಳು ಮತ್ತು 20% ಕೋಕೋಪೀಟ್ ಸೇರಿಸಿ. ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಗಿಡದ ಬೇರಿಗೆ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ ಕೊಡುತ್ತೆ.
ಸೋರೆಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಮೊದಲು 6-8 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ 1.5 ಇಂಚು ಆಳದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ನೆಡಿ. ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಬಳ್ಳಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ಟ್ರೆಲ್ಲಿಸ್, ಜಾಲರಿ ಅಥವಾ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ. ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾಯಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಕೀಟ ಮತ್ತು ಫಂಗಲ್ ಸೋಂಕಿರೋಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿ 10 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವರ್ಮಿಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ. ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ನೀರನ್ನೂ ಹಾಕಬಹುದು. ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾಕಿ. ಬೀಜ ನೆಟ್ಟ 45-60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಕಟಾವಿಗೆ ಸಿದ್ಧ.
ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಡ್ ಸಿಗುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮಖ ಸ್ಥಳಗಳು
ಪನೀರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟನಾ? ಪ್ರತಿದಿನ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡೀತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ!
ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡುವ 6 ಆಹಾರಗಳಿವು! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ