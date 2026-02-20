Kannada

ಬುಟ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ತರಕಾರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಾಜಾ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಆಸೆ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲು ಈ 5 ಸುಲಭ ಹಂತಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬುಟ್ಟಿ ತುಂಬಾ ತರಕಾರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
food Feb 20 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Gemini AI
Kannada

ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಯಾಕೆ ಸುಲಭ?

ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋರೆಕಾಯಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪಾಟ್‌ ಅಥವಾ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಸಲು ಕೊಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Gemini AI
Kannada

ಸೋರೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸರಿಯಾದ ಪಾಟ್ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು

18-24 ಇಂಚಿನ ಪಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸಿ. ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಮಣ್ಣಿಗೆ 30% ವರ್ಮಿಕಾಂಪೋಸ್ಟ್, 10% ಮರಳು ಮತ್ತು 20% ಕೋಕೋಪೀಟ್ ಸೇರಿಸಿ. ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಗಿಡದ ಬೇರಿಗೆ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ ಕೊಡುತ್ತೆ.

Image credits: social media
Kannada

ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ

ಸೋರೆಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಮೊದಲು 6-8 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಪಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ 1.5 ಇಂಚು ಆಳದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ನೆಡಿ. ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತದೆ.

Image credits: istocks
Kannada

ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸರಿಯಾದ ಸಮತೋಲನ

ಸೋರೆಕಾಯಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ 5-7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೇಕು. ಮಣ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ತೇವವಾಗಿರಲಿ, ಆದರೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ನೀರು ಕೊಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
Image credits: istocks
Kannada

ಬಳ್ಳಿಗೆ ಆಸರೆ ನೀಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ

ಬಳ್ಳಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ಟ್ರೆಲ್ಲಿಸ್, ಜಾಲರಿ ಅಥವಾ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ. ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾಯಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಕೀಟ ಮತ್ತು ಫಂಗಲ್ ಸೋಂಕಿರೋಲ್ಲ. 

Image credits: istocks
Kannada

ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಳ

ಪ್ರತಿ 10 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವರ್ಮಿಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ. ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ನೀರನ್ನೂ ಹಾಕಬಹುದು. ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾಕಿ. ಬೀಜ ನೆಟ್ಟ 45-60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಕಟಾವಿಗೆ ಸಿದ್ಧ.

Image credits: gemini AI

ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಡ್ ಸಿಗುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮಖ ಸ್ಥಳಗಳು

ಪನೀರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟನಾ? ಪ್ರತಿದಿನ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡೀತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ!

ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡುವ 6 ಆಹಾರಗಳಿವು! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ