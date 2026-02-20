Alcohol: ವಿಸ್ಕಿ ಜೊತೆ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ
Alcohol: ವಿಸ್ಕಿ ಜೊತೆ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ, ಕಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಮದ್ಯದ ಜೊತೆ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆಗೋ ಪರಿಣಾಮ ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ.
15
Image Credit : Gemini AI
ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನ ಮೂಲಕ ರಕ್ತವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಸೇರಿದ ನಂತರ, ಅದು ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಟ್ಟ (Blood Alcohol Concentration - BAC) ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಮತ್ತಿನ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬೇಗನೆ ರಕ್ತ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವಿದ್ದರೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
25
Image Credit : Gemini AI
ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜೊತೆ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಏಕೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವಿಸುವಾಗ ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಚಿಪ್ಸ್, ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಉಪ್ಪಿರುವ ಆಹಾರ ತಿಂದರೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಬಾಯಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಥವಾ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಉಪ್ಪು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ರಕ್ತ ಸೇರುವ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಬರುವ ತಲೆಸುತ್ತು, ವಾಂತಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ, ಇವು ಕೇವಲ ರುಚಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
35
Image Credit : FREEPIK
ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜೊತೆ ಸಿಹಿ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಸಿಹಿ ತಿಂದರೆ ಮತ್ತೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ (ಗ್ಲೂಕೋಸ್) ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಗನೆ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ರಕ್ತ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ರಕ್ತ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿದಾಗ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಏರಿ, ನಂತರ ಬೇಗನೆ ಇಳಿದುಬಿಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ತಲೆನೋವು, ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತೇರಿದಂತೆ ಅನಿಸಬಹುದು. ಸಿಹಿ ಪಾನೀಯಗಳು, ಸೋಡಾ ಬೆರೆಸಿದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ (ಕಾಕ್ಟೇಲ್) ಕುಡಿದರೆ ಮದ್ಯದ ಪರಿಣಾಮ ಬೇಗನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು (ಸೋಡಾ) ಬೆರೆಸಿದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ರಕ್ತವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಸೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ಗಳನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಬೇಗನೆ ಮತ್ತೇರಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
45
Image Credit : FREEPIK
ಸೋಡಾ, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಗನೆ ಮತ್ತೇರಿಸುತ್ತವೆ?
ಸೋಡಾದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ (ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್) ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇಗನೆ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಣ್ಣ ಕರುಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಯರ್, ಸ್ವೀಟ್ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಡಾ ಬೆರೆಸಿದ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿದರೆ ಬೇಗನೆ ಮತ್ತೇರಿದಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ.
55
Image Credit : FREEPIK
ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು?
ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವಿಸಿದರೂ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ. ಆದರೂ, ಕುಡಿಯುವವರು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. * ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಬಾರದು. * ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶವಿರುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು. * ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆಯಿರುವ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. * ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು. * ಮಿತವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಸಿಹಿ ತಿಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಸೋಡಾ ಬೆರೆಸಿದರೆ ಮದ್ಯದ ಪರಿಣಾಮ ಬೇಗನೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು.
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ : ಮದ್ಯಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮದ್ಯಪಾನ ಉತ್ತಮವಲ್ಲ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
Latest Videos