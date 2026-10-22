ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ತುಂಬಿದ ಇಡ್ಲಿಯ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆಹಾರಪ್ರಿಯರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ “20 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ” ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಡ್ಲಿಯೊಳಗೆ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್! ಹೊಸ ಫುಡ್ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಹಾರಪ್ರಿಯರ ಆಕ್ರೋಶ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಡ್ಲಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ಉಪಾಹಾರವಾದ ಇಡ್ಲಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಫುಡ್ ಪ್ರಯೋಗದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿಯೊಳಗೆ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ತುಂಬಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಖಾದ್ಯದ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆಹಾರಪ್ರಿಯರಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ, ಸಾಂಬಾರ್ ಅಥವಾ ಖಾರದ ಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಆಹಾರ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡುವವರು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಪರಿಚಿತ ಖಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಡ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಾಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ಇಡ್ಲಿಗಳಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದವು.
ಈಗ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
“20 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಬೇಕಂತೆ!” ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು
ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಖಾದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇಡ್ಲಿಯ ಮೂಲ ರುಚಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವವರು ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. “ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಇಡ್ಲಿಯಾಗಿಯೇ ಬಿಡಿ”, “ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 20 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು” ಎಂಬಂತಹ ವ್ಯಂಗ್ಯಭರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಮಾತುಗಳು ಆಹಾರಪ್ರಿಯರ ತಮಾಷೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಷ್ಟೇ. ಇಂತಹ ಖಾದ್ಯ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.
ಫುಡ್ ಫ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕ್ರೇಜ್
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ರುಚಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರ ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಾಗಿ ಕೂಡ ಜನರು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಲವರು ಜನಪ್ರಿಯ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇಡ್ಲಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಇಂತಹ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಇಡ್ಲಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಹೊಸ ರುಚಿಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಅವಕಾಶವಾಗಬಹುದು; ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಡ್ಲಿಯ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅನಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಯಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಖಾದ್ಯ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರುಚಿಕರವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯೋಗವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸವಿದವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯವಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟ—ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಿದಾಗ ರುಚಿಗಿಂತಲೂ ಅದರ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುವ ಚರ್ಚೆಯೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ!