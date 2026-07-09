ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ 70 ವರ್ಷದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ 5 ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ 'ಕೋಟೆ ಮನೆ ಇಡ್ಲಿ' ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಉರುವಲು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಯಾರಿಸಿದ 1500 ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಪಹಾರವೆಂದೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ಇಡ್ಲಿ-ಸಾಂಬಾರ್ಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ದಶಕಗಳಿಂದ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವಿದೆ. ಸಮೃದ್ಧ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಹುದಾದರೆ ಅದು ಇಡ್ಲಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೊಟೀನ್-ಭರಿತ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆ ತಿನಿಸುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತುಸು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ, ಮೃದುವಾದ-ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.
ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾರಿಯೇ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂಥ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಸವಿಯುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕೇವಲ 2 ಗಂಟೆಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ, ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂಗಡಿಯಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ 70 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಈಗ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಒಡೆಯ 70 ವರ್ಷದ ರಾಮಚಂದ್ರ.
5 ದಶಕಗಳ ಉರುವಲು ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಇಡ್ಲಿಗಳು
ರಾಮಚಂದ್ರ 56 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕನಕಪುರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಸಣ್ಣ ಇಡ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ, ಕೋಟೆ ಮನೆ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವೃದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು 1970 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರ ತಂದೆ ಶೇಷಪ್ಪ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಆಗ ಅವರು ಕೇವಲ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 10 ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 10 ನೇ ತರಗತಿ ಮುಗಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ, ರಾಮಚಂದ್ರ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ 16 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಮನೆ ಇಡ್ಲಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪಡೆದರು, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.
ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಕಳೆದ 5 ದಶಕಗಳಿಂದ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪಾಕವಿಧಾನ. ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು, ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಕಲಸಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉರುವಲು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭೋಗದ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಅವರ ಬದ್ಧತೆಯು ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ಹಬೆಯ ತಟ್ಟೆಯ ಹಿಂದಿನ ಉತ್ಸಾಹ
ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರತಿದಿನ 1500 ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ, ಪ್ರತಿ ಇಡ್ಲಿಯ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 5 ರೂ. ಕೋಟೆ ಮನೆ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿಸುವುದು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರ ಮಗ ಅನಂತ್ ಮತ್ತು ಸೊಸೆ ನಿರೋಷಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ರಹಸ್ಯ ಪಾಕವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 3/4 ಕಪ್ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನ ಮತ್ತು 1/4 ಕಪ್ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಬೆಂಕಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ: ಗುಂಟೂರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು, ತಾಜಾ ಪುದೀನಾ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಬೇಳೆಗಳ ಉರಿಯುವ ಮಿಶ್ರಣ ಈ ಚಟ್ನಿಯ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ದಿ ಬೆಟರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು, 70 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತೆ.ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ನಾನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದೇ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಕಿಯ ಮುಂದೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಾಸವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯರು ಸೇರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆಯಾಸ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಲು ತಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.