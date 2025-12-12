Ramdev Baba Winter Snack: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ರಾಮದೇವ್ ಬಾಬಾ ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ದಣಿದ ಅನುಭವವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯೂ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಶೀತ ಮತ್ತು ಜ್ವರ ಬರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಲವರು ಮೊಮೊಸ್ ಮತ್ತು ಚೌಮಿನ್ ತಿನ್ನುತ್ತಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಯೋಗ ಗುರು ರಾಮದೇವ್ ಬಾಬಾ ಈ ಆಹಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಬದಲಾಗಿ, ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತೆ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗ, ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕಾಗಿ ದೇಸಿ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಈ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಬಹುದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ದೇಸಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್
ರಾಮದೇವ್ ಬಾಬಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕಾಗಿ ದೇಸಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡುತ್ತದೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ರಾಮದೇವ್ ಬಾಬಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ಮೊಮೊಸ್ ಮತ್ತು ಚೌಮಿನ್ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ದೇಸಿ ತಿಂಡಿ ಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಚಳಿಗಾಲದ ಉಪಾಹಾರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ
ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾಮದೇವ್ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದರು. ಬದಲಾಗಿ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚುರ್ಮಾ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ, ಕೈಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಚಳಿಗಾಲದುದ್ದಕ್ಕೂ ನೀವು ಈ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಬ್ರೆಡ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಡಿ.ಕೆ. ಗುಪ್ತಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಬ್ರೆಡ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ದೇಹವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಬೆಚ್ಚಗಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಂಟು ರಹಿತ ಧಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್, ವಿಟಮಿನ್ಗಳು (ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್) ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳನ್ನು (ಕಬ್ಬಿಣ, ರಂಜಕ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಸತು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ) ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.