Udupi style coconut chutney: ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಆ ವಿಶೇಷ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಹದ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ! ಉಡುಪಿ ಶೈಲಿಯ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅದೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಉಡುಪಿ ಶೈಲಿಯ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಚಟ್ನಿಯ ರುಚಿಯೇ ಬೇರೆ. ತಾಜಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ, ಹುರಿದ ಶೇಂಗಾ (ಕಡಲೆಕಾಯಿ), ಹುರಿಗಡಲೆ (ಪುಟಾಣಿ), ಘಮಘಮಿಸುವ ಪುದೀನಾ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಚಟ್ನಿಯು ಲೈಟಾಗಿದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಪ್ಪಟ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸವಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ತಿನ್ನುವ ಅನುಭವವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ! ಇದು ಕೇವಲ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರದ ಮೆರುಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಏನೇನು ಬೇಕು?
ಈ ಚಟ್ನಿಯ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ತಾಜಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರವಾದರೆ, ಶೇಂಗಾ ಮತ್ತು ಹುರಿಗಡಲೆ ಚಟ್ನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಂದವಾದ ಕೆನೆಯಂತಹ (Creamy) ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪುದೀನಾ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಚಟ್ನಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ, ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರ ರುಚಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನೋಡೋಣ..
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಹಂತ 1
ಮೊದಲು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ.
ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲೇ ಹುರಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಶೇಂಗಾಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಹದವಾಗಿ ಹುರಿದು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಅದೇ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೋಲಿ ಗಾತ್ರದ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ ಲೈಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
ಹಂತ 2
ಹುರಿದ ಮಿಶ್ರಣ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಎತ್ತಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಶೇಂಗಾಬೀಜದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಗಡಲೆ, ತಾಜಾ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ, ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಒಮ್ಮೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಹಂತ 3
ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ನಂತರ ತಾಜಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಪುನಃ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. (ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಚಟ್ನಿಯ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ).
ಹಂತ 4 (ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ)
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಸಾಸಿವೆ, ಕರಿಬೇವು, ಸಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚಟಪಟ ಎನ್ನಿಸಿ.
ಈ ಬಿಸಿ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಚಟ್ನಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಇಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೋಸೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉಡುಪಿ ಶೈಲಿಯ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧ!
ಉಡುಪಿ ಶೈಲಿಯ ವಿಶೇಷತೆ
ಉಡುಪಿ ಅಡುಗೆಗಳು ತನ್ನ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಚಟ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ, ಖಾರ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶಗಳು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಚಟ್ನಿಯು ಮೃದುವಾದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ, ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಅಥವಾ ವಡೆಯ ಜೊತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.