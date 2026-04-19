ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ಸೇವಿಸಿ 97 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದ ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವು ಹುದುಗುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಆಹಾರ ವಿಷವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪೆನಿಯ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ವಡೆ ಸೇವಿಸಿದ 97 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೌಕರರು ಉಪಾಹಾರ ಮತ್ತು ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ವಾಂತಿ, ಅತಿಸಾರದಿಂದ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಫುಡ್ ಪಾಯಿಸನ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಎರಡು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಾವುನೋವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ರೋಗಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರಾವೆನಸ್ ದ್ರವಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಆಹಾರದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ, ಸದ್ಯ ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ಮತ್ತು ವಡೆಯಂತಹ ಹುದುಗಿಸಿದ (Fermented food) ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬಿರುಬಿಸಿಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರುಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಈ ತಿನಿಸುಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವಿಷ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಹುದುಗಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಯೀಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಪಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಆಮ್ಲಗಳು, ಅನಿಲಗಳು ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನಂತಹ ಸರಳ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ರುಚಿ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ಮತ್ತು ವಡೆಯಂತಹ ಹುದುಗಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ವೇಗದ ಹುದುಗುವಿಕೆ:
ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಹುದುಗುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹುದುಗಲು 8-10 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಹಿಟ್ಟುಗಳು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಹುದುಗಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಗಮನಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ, ಅವು ಅತಿಯಾದ ಹುದುಗುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆಹಾರವನ್ನು ಹುದುಗುವಿಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ, ಶಾಖ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವು ಅನಗತ್ಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಯೀಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚು ಬೆಳೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಾಗ, ಅದು ಹಾಳಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ವಿಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಮಾತು.
ಮಾಲಿನ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು:
ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹವಾಮಾನವು ಕಳಪೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಶುದ್ಧ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ನೀರು ಅಥವಾ ಕೈಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಲಿನ್ಯವು ಹುದುಗಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವಿಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹುದುಗಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅವು ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವು ಕಡಿಮೆ ಶೆಲ್ಫ್ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಹುದುಗಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ನೀರು ನಿಯಮಿತ ಟ್ಯಾಪ್ ನೀರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ-ಹರಡುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದು ಆಹಾರದಿಂದ ಹರಡುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮಾಲಿನ್ಯದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಹುದುಗುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿದ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು.