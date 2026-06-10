10 minute egg kurma: ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನಿಲ್ಲಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೇ? ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಬೇಕೆನಿಸಿದಾಗ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಡಿಶ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಕ್ರೀಮಿ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟಿ 'ಎಗ್ ಕುರ್ಮಾ' ನಿಮ್ಮ ಚಪಾತಿ, ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಪುಲಾವ್ ರುಚಿಯನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.&nbsp;

ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದಲೇ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ '10 ನಿಮಿಷಗಳ ಎಗ್ ಕುರ್ಮಾ'ವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದರ ಕ್ರೀಮಿ ಹದ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಸುವಾಸನೆಗೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಫಿದಾ ಆಗ್ತೀರಾ. ಒಮ್ಮೆ ತಿಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತೀರಾ.

ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ asianet suvarna news ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿgooglePreferred

ಎಗ್ ಕುರ್ಮಾ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು

ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಈರುಳ್ಳಿ - 2
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು - 4
ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ) - 1 ಟೀಚಮಚ
ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳು - 10 ರಿಂದ 12
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 2
ಉಪ್ಪು - ಅರ್ಧ ಟೀಚಮಚ
ಹಾಲು (ಮಿಕ್ಸಿ ರುಬ್ಬಲು) - ಅರ್ಧ ಕಪ್
ಬೆಣ್ಣೆ - 2 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ
ಹಾಲು (ಗ್ರೇವಿ ಬೇಯಿಸಲು) - ಅರ್ಧ ಕಪ್
ನೀರು - ಅರ್ಧ ಕಪ್
ಮೊಟ್ಟೆಗಳು - 4 (ಬೇಯಿಸಿದವು)

ಎಗ್ ಕುರ್ಮಾ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಚೂರುಗಳು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳು, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ತಾಜಾ ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪೇಸ್ಟ್‌ನಂತೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪುದೀನಾ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಮಿಶ್ರಣವು ಈ ಪೇಸ್ಟ್‌ಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Related Articles

Related image1
ಬ್ರೇಕ್‌ಫಾಸ್ಟ್‌ಗೆ ಕೇರಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ.. ಎರಡು ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನುವವರು 4 ತಿನ್ನೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
Related image2
ರಾತ್ರಿ ಉಳಿದ ಅನ್ನವೂ ಸಹ ಆಗಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾ?, ಇಲ್ಲಿದೆ ಚಿಕ್ಕ ಟ್ರಿಕ್

ಈಗ ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕರಗಿಸಿ. ಬೆಣ್ಣೆ ಕರಗಿದ ನಂತರ, ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ರುಬ್ಬಿದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ. ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅದರ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಕೈಯಾಡಿಸುತ್ತಾ ಹುರಿಯಿರಿ.

ಮಿಶ್ರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ನಂತರ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಗ್ರೇವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಘುವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ (ಅಥವಾ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಗೀರಿ) ಗ್ರೇವಿಗೆ ಹಾಕಿ.

ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 4 ರಿಂದ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಗ್ರೇವಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಅಷ್ಟೇ.. ಘಮಘಮಿಸುವ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಎಗ್ ಕುರ್ಮಾ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ! ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಬರುವ ಇದರ ಸುವಾಸನೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವುದು ಖಂಡಿತ. ಈ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಎಗ್ ಕುರ್ಮಾವನ್ನು ಚಪಾತಿ, ರೊಟ್ಟಿ, ಅನ್ನ , ಪುಲಾವ್ ಅಥವಾ ಪರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಸವಿದರೆ ಅದರ ರುಚಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

View post on Instagram

ಎಗ್ ಕುರ್ಮಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಲು ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್

ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಹಿಡಿಯಲು: ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಗ್ರೇವಿಗೆ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಲಘುವಾಗಿ ಗೀರುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಾಲಿನ ಕ್ರೀಮಿ ಗ್ರೇವಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಗಿನವರೆಗೂ ಇಳಿದು ರುಚಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಕ್ರೀಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ (Creamy Texture) ಹೆಚ್ಚಿಸಲು: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಬಳಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಗ್ರೇವಿ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದರೆ ಮಿಕ್ಸಿ ರುಬ್ಬುವಾಗ 4-5 ಗೋಡಂಬಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಹಾಲು ಒಡೆಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು: ಗ್ರೇವಿಗೆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ನೀರು ಸೇರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೈಬಿಡದೆ ಲಘುವಾಗಿ ಕೈಯಾಡಿಸುತ್ತಿರಿ ಮತ್ತು ಉರಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮವಾಗಿ ಇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಹಾಲು ಒಡೆಯದೆ ಗ್ರೇವಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಖಾರದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್: ಈ ರೆಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಖಾರದ ಪುಡಿ ಬಳಸದ ಕಾರಣ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ಖಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖಾರದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಸುವಾಸನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ: ಕುರ್ಮಾ ರೆಡಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇತಿಯನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ಮೇಲಿಂದ ಉದುರಿಸಿದರೆ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶೈಲಿಯ ಅದ್ಭುತ ಘಮ ಬರುತ್ತದೆ.