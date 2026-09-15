Ganesh Chaturthi : ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಪವಾದ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಚತುರ್ಥಿ ಮುಗಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೆ.15ರಂದು ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಇವತ್ತು ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದೆ?
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಬಾರದು ಎಂಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ರ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ನಂತರ ಅನೇಕರು ಆಕಾಶದತ್ತ ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಬಹುದೇ? ಅಥವಾ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬಾರದೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿ ಯಾವಾಗ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ.
ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿ ಯಾವಾಗ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು?
ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, 2026ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 7:07ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:44ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರ ಸಂಜೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಂದ್ರನು ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿಯ ಚಂದ್ರನಲ್ಲ, ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿಯ ಚಂದ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಚಾಂಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ‘ಕಳಂಕ ದೋಷ’ದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಚತುರ್ಥಿಯ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಏಕೆ ನೋಡಬಾರದು?
ಪುರಾಣದ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಂದ್ರದೇವರು ಭಗವಾನ್ ಗಣೇಶನ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ನಕ್ಕಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಗಣೇಶನು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಶಾಪ ನೀಡಿದನು. ಈ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಅಥವಾ ಕಳಂಕ ದೋಷ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನಂತರ ಚಂದ್ರದೇವರು ಗಣೇಶನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಈ ಶಾಪವನ್ನು ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ಥಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶಮಂತಕ ಮಣಿಯ ಕಥೆಯನ್ನೂ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಮಣಿಯನ್ನು ಕದ್ದಿರುವ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತಾನು ನಿರ್ದೋಷಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದನು.
ತಪ್ಪಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಯಾರಾದರೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರೆ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವಾನ್ ಗಣೇಶನ ಸ್ಮರಣೆ, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಕಥೆ ಅಥವಾ ಶಮಂತಕ ಮಣಿಯ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಓದುವುದು ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಬಹುದೇ?
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:44ಕ್ಕೆ ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚತುರ್ಥಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನದ ನಿಷೇಧವೂ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರ ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.